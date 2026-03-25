5回途中11奪三振3失点で降板

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。投げては4回0/3を4安打2四球3失点11奪三振、打っては2打数1安打だった。試合後にインスタグラムを更新。センス溢れる写真を投稿した。

オープン戦最後の登板となったこの日、4回までに11三振を奪うなど最速98.5マイル（約158.5キロ）のストレートと、大きく変化するスイーパーやカーブで打者を翻弄した。

試合後にインスタグラムのストーリー機能を更新。見慣れぬ写真を投稿した。投球する大谷の写真だが、逆光のように黒いシルエットになっている。うっすらと大谷だと認識できるが、これを連続写真のように並べていた。

ネット上のファンからは「シルエットのみでここまで格好いいのはずるい」「この写真の意図は、何やろう？」「かっけ〜」「これはすぐにMLBトレカになりそう」などと好評だった。

大谷は、米メディアによると31日（同4月1日）のガーディアンズ戦に今シーズン初先発登板すると報じられている。



（THE ANSWER編集部）