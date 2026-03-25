第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の４年生が２５日、東京・渋谷区の青山キャンパスで卒業式に臨んだ。

記念撮影では、昨年２月に悪性リンパ腫のため亡くなった同期生の皆渡星七（みなわたり・せな）さん（当時３年、享年２１）の写真を黒田朝日と塩出翔太が大事そうに手にした。阿戸将太朗マネジャーは「３年生（２０２４年）の夏の菅平合宿の時の写真です。この頃は本当に元気でした」と、チームのムードメーカーだった皆渡さんがおどける表情の写真を見つめた。陽気な性格だった皆渡さんの思いを受け継ぎ、記念撮影では全員が明るい表情を見せた。主将の黒田朝日は「彼を含めて同期です。みんなで一緒に卒業したつもりです」と実感を込めて話した。

皆渡さんは２年生だった第１００回箱根駅伝（２４年１月）で１６人の登録メンバー入りを果たした。７区に登録され、当日変更で出番なしとなったが、原晋監督（５９）が「次の第１０１回箱根駅伝では復路の主力になる」と期待していた逸材だった。

３年に進級した２４年度、順調に成長し、２４年６月には５０００メートルで１３分５１秒３８の自己ベストを更新した。２４年１１月の全日本大学駅伝では、学生トップレベルの青学大において１６人の登録メンバーにも名を連ねた。しかし、２４年１１月上旬に体調不良を訴え、東京・町田市の選手寮を離れて入院。２５年１月に自身のＳＮＳで「悪性リンパ腫」と診断され、治療を続けていることを明かした。「がんになっても箱根を目指したい」。強い思いをタイトルに込め、復帰へ意志を示していた。

原監督は第１０１回箱根駅伝直前だった２４年１２月末のチームミーティングに皆渡さんがリモートで参加していたことを明かす。

「入院先からリモートで参加してくれました。『走れることは当たり前ではありません。箱根駅伝、頑張ってください』とチームメートを励ましました。みんなで皆渡を励まさなければいけないのに、みんなが皆渡に励まされた。第１０１回箱根駅伝で優勝できたのは間違いなく皆渡の力がありました」

第１０１回箱根駅伝（２５年１月）が終わった後も、当時３年生（現４年生）の学年ミーティングにもリモートで参加。主将や主務の人選の話し合いに積極的に発言していたが、その後、体調が悪化し、昨年２月に帰らぬ人となった。

皆渡さんは亡くなった後もチームメートを励まし続けた。今年１月の第１０２回箱根駅伝で、青学大ランナーは皆渡星七さんの名前を示す「★７」のマークを書き込み力走。黒田朝日は５区で１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」となった。８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太は「４年生はみんな星七の思いを感じて走りました」と語る。

第１０２回箱根駅伝に向けて、原監督は「輝け大作戦」を発令し、９度目の優勝を果たした。青学大駅伝チームでは、その年度の４年生は大作戦の名前の世代で呼ばれる。そのため、今年度の卒業生は「輝け世代」となる。

黒田朝日は「同期に恵まれ、とても、濃い４年間でした。素敵な４年間でした。４年目はキャプテンとしてしんどい時もありましたけど、みんなに支えられた。『ありがとう』と言いたいです」と感謝した。３年連続で優勝メンバーとなった宇田川瞬矢は「辞めたい、と思った時もありましたが、振り返ってみれば、とても楽しかった」と４年間の思い出を語った。４年目にして初めて箱根駅伝を走り、９区区間賞に輝いた佐藤有一は「同期をはじめチームメート、原監督、コーチ、スタッフ全員に感謝しています。卒業はさみしいですけど、次のステージで、また頑張ります」と前を向いた。３年連続でＶメンバー＆８区区間賞の塩出翔太は「４年前、入学して最初の学年ミーティングで『４年生の時、箱根駅伝に優勝して終わろう』とみんなで決めました。それが達成できました」と充実感あふれる表情で話した。

黒田朝日はＧＭＯインターネットグループ、塩出翔太は旭化成、宇田川瞬矢はコモディイイダ、佐藤有一はサンベルクスで競技を続ける。２年時に１区で力走した荒巻朋熙らは卒業を区切りに競技の第一線を退き、新たな道に進む。４年間で箱根駅伝優勝３回。箱根路で歴史を刻んだ青学大の「輝け世代」は、それぞれの次のステージに向かって走り出した。