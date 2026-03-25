アメリカンフットボール選手のトラヴィス・ケルシー（36）が、NFLのカンザスシティ・チーフスと新契約を結んだ。シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトの婚約者としても知られるケルシーには、引退の噂も浮上していたが、14シーズン目もプレーする意向であることが先日明かされていた。



【写真】お姫様抱っこのリハーサル さすがアスリート テイラーを軽々と

今回の契約は1年1200万ドル（約19億円）に300万ドル（約4億7600万円）のインセンティブとなっており、2026／27シーズンを最後に引退する可能性も視野に入れられているという。



そんなケルシーは先日、現役続行を決めたのはテイラーの存在が大きいと明かしていた。「パット・マカフィー・ショー」への出演時、ケルシーは「僕らはお互い、自分のやっていることが大好きで、幸運にもそれぞれの職業に子供の時から変わらぬ情熱を持っている。彼女がテーブルに向かい、新たに書くことを見つけ、そのメロディーを作り出し続け、そのことに愛情と喜びをいまだに持ち続けている姿を見るのは素晴らしいことだ」「もちろん、それはモチベーションにつながる。誰にとっても励みになることだろうけど、まして自分の婚約者ならなおさら。僕自身が将来がどうなるのかを模索している中、そういう姿を見ると『自分もまだまだ終わりじゃない』と思える」と語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）