サンリオが、新キャラクタープロジェクト「Happilinafriends(ハッピリーナフレンズ)」を始動します！

第1回開催となる2026年は、プロジェクトの主な活動期間を2026年3月25日から6月30日(火)とし、小学校低学年をメインターゲットに制作した個性豊かな10キャラクターが登場します☆

サンリオ 新キャラクタープロジェクト「Happilinafriends(ハッピリーナフレンズ)」

活動期間：2026年3月25日(水)〜6月30日(火)

公式サイト：https://www.sanrio.co.jp/specialsite/happilinafriends/season1/

サンリオの新キャラクタープロジェクトとして、第1回は小学生をメインターゲットに、“自分の好き”に出会える個性豊かな10キャラクターが登場する「ハッピリーナフレンズ」が始動

「キミの好き、おしえて！」をキャッチコピーに、子どもたちが“自分の好き”に出会い、その想いをお友だちや家族と分かち合うことでコミュニケーションが広がり、笑顔とともに心に残る思い出を育んでいくことを目指していきます。

今後もプロジェクトでは、毎回新たなテーマで新キャラクターをお披露目し、ゲストとの「出会い」を通じて、“ときめき”や“楽しさ”を継続的に創出していく予定です。

サンリオの次世代キャラクター創出基盤強化へ

企業理念「みんななかよく」のもと「ハローキティ」をはじめ、世界中で愛される個性豊かで多様なキャラクターを世の中に送り出してきた「サンリオ」

サンリオが開発したオリジナルキャラクターは450以上にのぼり、サンリオの社内デザイナーは、多岐にわたる事業を通じ、「多くの笑顔を生み出すこと」を使命としてクリエイティブを担っています。

現在、デザイナーのスキル向上に向けた社内独自教育プログラムのほか、社内コンペを通じた新キャラクター創出の取り組みも積極的に行っており、今回のプロジェクトもその一環です。

サンリオはこうしたさまざまな新しい体験機会を通じて、「One World, Connecting Smiles. (一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく)」というビジョンの実現を目指しています。

これからもキャラクターが日常のさまざまなシーンに寄り添い、世代を超えて記憶に残る出会いを、10年、20年先の未来へとつないでいけるよう、その基盤を強化していきます。

第1回「ハッピリーナフレンズ」の10キャラクター プロフィール

公式サイト：https://www.sanrio.co.jp/specialsite/happilinafriends/season1/

今回のプロジェクトでは、社内デザイナーによるコンペを経て最終選考を通過した複数のキャラクターを、その年の「ハッピリーナフレンズ」における新キャラクターとしてお披露目。

2026年は、グッズ展開やリアルイベント、「2026年サンリオキャラクター大賞」での新部門の設置など多角的な展開で、新キャラクターとの出会いの場を広げていきます。

また、期間中の実績や反響を総合的に評価した上で、いくつかのキャラクターは本格的なデビューを検討していきます。

おねがいましゅ

あなたの願いを叶えにやってきた、白いふわふわの雲から生まれたふしぎな妖精「おねがいましゅ」

生まれたばかりで地球のみんなのこと、まだよくわかっていないようです・・・

ましゅと一緒にいると、夢もふんわり優しく広がっていく気がします。

ちょこちら

ふわふわの毛並みとぷにぷにのほっぺがジマンのチンチラの女のコ「ちょこちら」

もともと真っ白な毛並みでしたが、大好物のイチゴを食べすぎて耳としっぽがピンク色になってしまいました。

かわいいスプリンクルズ

「かわいいスプリンクルズ」は、アイスに小さなトッピングをした時のちょっぴり嬉しい気持ちのように、小さな喜びを運んでくれるすこし風変わりなユニコーンたち。

みんなで一緒にいると、心もあま〜くカラフルになってしまいそう☆

シュシュマジルージュ

魔法のコスメで変身！？

オトナを夢みる女のコ「シュシュマジルージュ」

勇気を出して魔法のコスメを使ってみたらもしかして、なりたい自分になれるかも…？

ネムリーテイル

「ネムリーテイル」は、ふかふかおふとんからうまれた、おやすみ妖精のネムネム。

いつもウトウトしていて、どうやら半分眠っているみたい？

ネムリーランドから安心安眠を届けに、今夜あなたのおふとんにも現れるかも…。

グランピーニビー

しかめっつらだけどどこか憎めないキュートなうさぎ「グランピーニビー」

しかめっつらなのはシャイだからです。

あなたともお友だちになりたいって思っているみたい☆

ぽわぽわぽわり

犬でも猫でもない、ふしぎないきもの「「ぽわぽわぽわり」

あなたに会いたくて、宇宙からやってきたぽわぽわのいきもの「ぽわり」です。

からだもしっぽもぽわぽわ〜！

抱きしめてあげてください。

にゃむにゃむにゅー

変身のおまじないが使える、夢見るしろねこちゃん。

にゃむにゃむにゅーと唱えると、なってみたい姿に変身できます。

そんな不思議なおまじないが使えるキャラクターです。

ルナ & オリバー

「ルナ & オリバー」は、最高におしゃれでPOPな鬼kawaiiふたごのきょうだい。

令和の鬼は原宿やおしゃれにも敏感で、人間たちともとても仲良しです☆

ルカルンデコル

デコることが大好きな、まっしろイルカ「ルカルンデコル」

不思議な生クリームの入った絞り袋をつかってみんなを日々デコっています。

デコられたみんなはあらフシギ、ときめいて元気モリモリになってしまうのです。

2026年サンリオキャラクター大賞で「ハッピリーナフレンズ部門」を新設

タイトル：2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門

スケジュール：

投票期間 2026年4月9日(木)11時〜5月24日(日)

中間発表 5月12日(火)13時

結果発表 6月28日(日)13時

参加キャラクター：ハッピリーナフレンズの10キャラクター

2026年サンリオキャラクター大賞サイト：https://ranking.sanrio.co.jp

サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」では、新部門として「ハッピリーナフレンズ部門」を開設。

2026年は3つの賞「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」が設けられます。

国内及び海外から投票が可能で、WEBから1日1票投票することが可能です。

3つの賞の結果発表は、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて行われます。

※2026年サンリオキャラクター大賞の90キャラクターへの投票とは異なります

10キャラクターのオリジナルグッズが初登場

ラインナップ・価格：

・ステッカーセット 各297円(税込)

・メモ 各396円(税込)

・キーホルダー 各594円(税込)

・巾着 各495円(税込)

発売日：2026年4月15日(水)

販売店舗：全国のサンリオ直営店、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ、サンリオピューロランドおよび一部量販店

「ハッピリーナフレンズ」の10キャラクターをデザインした、オリジナルグッズとして、全4アイテム各10種を発売。

キャラクター形でポーズ違いが楽しめるステッカーセット、使いやすいサイズのメモ、ロゴ入りサテンリボンがポイントのキーホルダー、文具やおしゃれ小物を入れるのにぴったりな日常使いしやすい巾着など、持つ楽しさと選ぶ楽しさを感じられるグッズが揃います。

ほかにもさまざまな企画が予定されており、詳細は後日、公式サイトで公開予定です。

※状況により、予告なく個数制限が変更、販売方法が異なる場合があります

※グッズの転売、譲渡、複製は禁止です

※仕様、デザイン、色などが予告なく変更になる場合があります

「キミの好き、おしえて！」をキャッチコピーに、“自分の好き”に出会える個性豊かな10キャラクターが登場。

2026年3月25日より始動している、サンリオの新キャラクタープロジェクト「Happilinafriends(ハッピリーナフレンズ)」の紹介でした☆

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