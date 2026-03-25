マユリカ中谷、「阪本が漫才衣装を家に全部忘れてきた」 本番の姿にファン「それでやるの！？」「微妙に不自然」
お笑いコンビ・マユリカの中谷が25日、自身のXを更新。相方・阪本が漫才衣装を忘れてきたと明かした。
【写真】「それでやるの！？」マユリカ阪本、本番の姿
投稿で「阪本が漫才衣装を家に全部忘れてきた」とコメント。「この無難な私服みたいなカッコであと漫才2回します！」とつづり、この日の阪本のファッションを公開した。
この投稿に「笑、最高すぎる」「阪本それでやるの！？」「漫才衣装全部忘れてくるって何事！？」「微妙に面白いし微妙に不自然。らしくて素晴らしい」「こういうのがあるから普段の衣装がどんなだったか忘れるんだよ」などさまざまな反応が寄せられた。
【写真】「それでやるの！？」マユリカ阪本、本番の姿
投稿で「阪本が漫才衣装を家に全部忘れてきた」とコメント。「この無難な私服みたいなカッコであと漫才2回します！」とつづり、この日の阪本のファッションを公開した。
この投稿に「笑、最高すぎる」「阪本それでやるの！？」「漫才衣装全部忘れてくるって何事！？」「微妙に面白いし微妙に不自然。らしくて素晴らしい」「こういうのがあるから普段の衣装がどんなだったか忘れるんだよ」などさまざまな反応が寄せられた。