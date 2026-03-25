『いずれ群馬に戻りたい』紆余曲折を乗り越えてザスパに。中学生と向き合うシュナイダー潤之介の充実感「毎日、情熱を示してくれる」
2026年２月に前橋育英高校の山田耕介監督をGMとして招聘し、元日本代表FW永井雄一郎をアカデミーダイレクター兼U-18監督（２月下旬からはクラブアンバサダーも兼任）に抜擢するなど、アカデミー強化に余念がないザスパ群馬。U-15に関しても、シュナイダー潤之介を監督兼GKコーチに据え、新たなスタートを切ったところだ。
彼は三菱養和時代に１つ年下の永井とともにプレー。明星大学を卒業後、2000年に群馬FCフォルトナ（のちのアルテ高崎＝2011年に解散）入り。そこからサガン鳥栖、ベガルタ仙台、ガイナーレ鳥取、横浜FC、奈良クラブを渡り歩き、2015年末に最初の現役引退に踏み切った。
翌2016年からはザスパ（当時はザスパクサツ群馬）のGKコーチに就任。４シーズンにわたり指導にあたったが、その間にはJ３降格もJ２昇格も経験。布啓一郎監督が率いた2019年にJ３で２位になった時のことは良い思い出だという。
その後は栃木シティへ。2020年に現役復帰し、選手兼GKコーチとして活動。公式戦出場こそなかったものの、スタジアムに隣接する日帰り温泉とスポーツジムのボイラー担当としても働きながら、21年までプレーヤーとしても走り切った様子だ。
これを機に完全に指導者業へ舵を切り、松本山雅FC、AC長野パルセイロのGKコーチを歴任。だが、長野にいた2024年に前立腺がんを患っていることが発覚。ステージ４と公表し、治療に専念。25年末には現場復帰のメドが立ち、長野を離れて再び群馬に戻ってくることになった。
「パルセイロは『１年限定の契約』だったので、その時期はまだ療養中で、体調を見ながら募金活動をしてくれたチームにお礼行脚をしていたんですが、群馬にも来る機会があり、前回在籍時の社長だった奈良知彦先生（育英大学教授）に挨拶に出向きました。そこで自分が現場復帰を望んでいることを伝えたのがきっかけになって今回、正式なオファーをいただくことができました。
前回はトップチームのGKコーチで、今回はU-15ですけど、『いずれ群馬に戻りたい』という気持ちが強かったので、カテゴリーは関係ありませんでした。実際、育成年代の指導にも携わってみたいという思いもありましたから。
病気の方も今は動けるようになったんですが、手術をしたわけではないので、骨の痛みがあったりします。でも、できる範囲で治療とケアをしながらピッチに立っている状況です」と、シュナイダーは様々な紆余曲折を乗り越えて、今の環境に赴いたことを明かす。
中学生と向き合う生活は人生初。実際に始まってみると、彼らのサッカーに対する情熱と向上心が伝わってきて、想像以上の楽しさを感じているという。
「まだ１か月くらいしか経っていないんですけど、選手たちが僕の提示するゲームモデルを理解し、毎日、情熱を示してくれるので、充実感を覚えています。明治安田J２・J３百年構想リーグの開幕戦だった２月14日のヴァンラーレ八戸戦も、選手たちと一緒に見に行ったんですけど、みんなザスパが大好き。『いずれトップに上がるんだ』という意欲も押し出してくれるので、まずは１人でも多くの選手がユースに上がれるように尽力したいと思っています」とシュナイダーは力を込める。
とはいえ、U-15はまだ群馬県リーグ１部を戦っている状況。関東リーグ昇格という目標を達成することが、その一歩となる。群馬県のジュニアユース世代の強豪と言えるのは、かつて柏レイソルで活躍した大野敏隆を輩出した前橋ジュニア、2025年E-１選手権で日本代表デビューを果たした中村草太（広島）が所属した前橋FCなどで、こうした相手に勝つことが今季のターゲットになってくる。
「僕は三菱養和出身ですけど、関東エリアを見ると、養和はもちろんのこと、Jクラブの育成組織が強いですね。そのいくつかのチームが中学生年代から筋トレを取り入れているので、僕らと身体が全然違って、真っ向勝負ができない感じです。
彼は三菱養和時代に１つ年下の永井とともにプレー。明星大学を卒業後、2000年に群馬FCフォルトナ（のちのアルテ高崎＝2011年に解散）入り。そこからサガン鳥栖、ベガルタ仙台、ガイナーレ鳥取、横浜FC、奈良クラブを渡り歩き、2015年末に最初の現役引退に踏み切った。
その後は栃木シティへ。2020年に現役復帰し、選手兼GKコーチとして活動。公式戦出場こそなかったものの、スタジアムに隣接する日帰り温泉とスポーツジムのボイラー担当としても働きながら、21年までプレーヤーとしても走り切った様子だ。
これを機に完全に指導者業へ舵を切り、松本山雅FC、AC長野パルセイロのGKコーチを歴任。だが、長野にいた2024年に前立腺がんを患っていることが発覚。ステージ４と公表し、治療に専念。25年末には現場復帰のメドが立ち、長野を離れて再び群馬に戻ってくることになった。
「パルセイロは『１年限定の契約』だったので、その時期はまだ療養中で、体調を見ながら募金活動をしてくれたチームにお礼行脚をしていたんですが、群馬にも来る機会があり、前回在籍時の社長だった奈良知彦先生（育英大学教授）に挨拶に出向きました。そこで自分が現場復帰を望んでいることを伝えたのがきっかけになって今回、正式なオファーをいただくことができました。
前回はトップチームのGKコーチで、今回はU-15ですけど、『いずれ群馬に戻りたい』という気持ちが強かったので、カテゴリーは関係ありませんでした。実際、育成年代の指導にも携わってみたいという思いもありましたから。
病気の方も今は動けるようになったんですが、手術をしたわけではないので、骨の痛みがあったりします。でも、できる範囲で治療とケアをしながらピッチに立っている状況です」と、シュナイダーは様々な紆余曲折を乗り越えて、今の環境に赴いたことを明かす。
中学生と向き合う生活は人生初。実際に始まってみると、彼らのサッカーに対する情熱と向上心が伝わってきて、想像以上の楽しさを感じているという。
「まだ１か月くらいしか経っていないんですけど、選手たちが僕の提示するゲームモデルを理解し、毎日、情熱を示してくれるので、充実感を覚えています。明治安田J２・J３百年構想リーグの開幕戦だった２月14日のヴァンラーレ八戸戦も、選手たちと一緒に見に行ったんですけど、みんなザスパが大好き。『いずれトップに上がるんだ』という意欲も押し出してくれるので、まずは１人でも多くの選手がユースに上がれるように尽力したいと思っています」とシュナイダーは力を込める。
とはいえ、U-15はまだ群馬県リーグ１部を戦っている状況。関東リーグ昇格という目標を達成することが、その一歩となる。群馬県のジュニアユース世代の強豪と言えるのは、かつて柏レイソルで活躍した大野敏隆を輩出した前橋ジュニア、2025年E-１選手権で日本代表デビューを果たした中村草太（広島）が所属した前橋FCなどで、こうした相手に勝つことが今季のターゲットになってくる。
「僕は三菱養和出身ですけど、関東エリアを見ると、養和はもちろんのこと、Jクラブの育成組織が強いですね。そのいくつかのチームが中学生年代から筋トレを取り入れているので、僕らと身体が全然違って、真っ向勝負ができない感じです。