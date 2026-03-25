オリジナル舞台プロジェクト「関西演劇企画」の第2弾、舞台小説「奇喜怪快」の大阪公演が25日にスタート。初日を前に俳優の宮脇優（24）、里中将道（31）、2丁拳銃の小堀裕之（52）、川谷修士（51）、作・演出のPandAの高梨由氏（50）が取材会に登場した。

「怪談」などで知られる明治時代の作家・小泉八雲の作品に描かれるキャラクターをモチーフにした役どころが多数登場する作品。主人公・小泉カイを演じる宮脇は「地元・大阪は東京より演劇が少ない。親子で楽しめます。いろんな方に届けたい」とPR。小泉の先生・雨宮悠人役の里中は「大阪で1カ月稽古しました。完成度は高いです。24公演、無事に皆で走りきりたい」と決意表明した。

脇を固める2丁拳銃の小堀、川谷はかつて大阪の劇場「baseよしもと」で活躍。「超合金」世代として人気者だった。その後、小堀は素行のクズっぷりから“ヘドロパパ”と呼ばれるなど、別の側面で知られるようになった。川谷の妻・野々村友紀子から罵倒されてさらに有名に。今回の舞台も川谷が「東京公演には顔を出してくれると」と野々村の“ダメ出し”を予感させると、「来なくていい。イヤです」と小堀は即刻拒絶して笑いを誘った。

ただ、小堀は素行とは裏腹に落語、音楽、舞台、漫画の原作など多才なところを見せており、関係者によると今回の舞台稽古中も、脚本の高梨氏に自身の意見を出すなどして、作品を練り上げることに協力したという。

2人は「1カ月、ビッチリ稽古した」と声を揃え、川谷は「相方がこんなにセリフ覚えが悪いとは」と暴露。小堀は「関西を盛り上げたい。1カ月、稽古して、大阪の街を飲み歩いて、関西のパワーをもらった」とアピールした。連日、宮脇、里中の若い2人を連れて飲み歩いたそうで、里中は「メチャ（ヘドロを）感じました」と小堀のクズぶりを明かし、小堀も苦笑いだ。

匿名の言葉に心を削られ、居場所を失った高校生・小泉カイが主人公。怪談好きという“個性”で孤独へと追い込まれたカイが辿り着いたのは、社会からのはみ出し者が集う不思議な寺「善幸寺」。そこで出会うのは人ならざる者と、癖だらけの優しさ。怪談と現実が交錯する中、カイの運命が静かに動き出す。今を生きる者の心にそっと問いを投げかける現代怪談演劇だ。

大阪公演は25〜30日にクールジャパンパーク大阪SSホール、東京公演は4月3〜12日に新宿シアターモリエールで。