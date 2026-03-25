辻希美、長女・希空（のあ）が第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんに離乳食あげる姿公開「お口大きく開けてて可愛い」「手慣れた様子で頼もしい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの辻希美が3月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女・希空（のあ）が第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんに離乳食を食べさせる様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「お口大きく開けてて可愛い」0歳5子が離乳食を食べる姿
辻は「今日希空が夢に離乳食あげてくれました」とつづり、希空が夢空ちゃんの口にスプーンを運ぶ様子を公開。18歳差の妹の世話をする微笑ましい光景を披露した。
また、夫で俳優の杉浦太陽も「今日はセイアの入学保護者説明会に行ってきたよ」と、高校に入学する長男・青空（せいあ）くんの保護者説明会に足を運んだことを報告。「希空がユメの離乳食を食べさせてくれました」とつづり、別カットの写真を投稿している。
この投稿に、ファンからは「妹の面倒を見るお姉ちゃんの姿に感動」「手慣れた様子で頼もしい」「家族で協力してて素敵」「夢空ちゃんもお姉ちゃんが大好きそう」「笑顔がたまらない」「お口大きく開けてて可愛い」「可愛いが2倍」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「お口大きく開けてて可愛い」0歳5子が離乳食を食べる姿
◆辻希美、希空が夢空ちゃんに離乳食を食べさせる様子公開
辻は「今日希空が夢に離乳食あげてくれました」とつづり、希空が夢空ちゃんの口にスプーンを運ぶ様子を公開。18歳差の妹の世話をする微笑ましい光景を披露した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「妹の面倒を見るお姉ちゃんの姿に感動」「手慣れた様子で頼もしい」「家族で協力してて素敵」「夢空ちゃんもお姉ちゃんが大好きそう」「笑顔がたまらない」「お口大きく開けてて可愛い」「可愛いが2倍」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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