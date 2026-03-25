◆センバツ第７日 ▽２回戦 花咲徳栄１７−０日本文理（２５日・甲子園）

花咲徳栄が日本文理に大勝し、春は２００３年以来、２３年ぶりの８強入りを決めた。

試合開始前から雨が降り続き、グラウンドはぬかるんだ状態。相手守備の乱れにも乗じて、３回にはノーヒットで４点を先制した。

計３四球で１死満塁。奥野敬太が放ったゴロは、相手一塁手のほぼ正面に転がった。ゴロを処理した相手一塁手は本塁へ送球したが、ボールは一塁へ全力疾走していた奥野を直撃し１点を先制。なお１死満塁では、相手遊撃手の失策で追加点。２点を先取し、なおも１死満塁で谷口ジョージは遊ゴロ。相手遊撃手は二塁ベースを踏んで一塁走者を封殺した後、一塁へ送球したが、ボールは大きくそれた。悪送球の間に、三塁走者の佐伯真聡と二塁走者の奥野が生還。ノーヒットで一挙４点を先制した。

花咲徳栄は４回にも打者一巡１２人の猛攻で一挙７点を奪取。リードを１１点に広げると、逃げ切った。先発した右腕の黒川凌大は４回まで相手打線を無安打に抑えるなど力投。５回に初安打を許したが、後続を断って無失点で切り抜けると、７回無失点。打線は大量リードを奪っても攻撃の手を緩めず、８回には６点を追加。投手陣は２安打完封リレーでつなぎ、大勝で８強入りを果たした。

花咲徳栄は１試合１７得点。埼玉県勢では、２０１３年春決勝・浦和学院○１７−１済美、２００３年夏２回戦・聖望学園○１７−４香川西の１７得点に並ぶ、甲子園県勢１試合最多得点タイ記録。花咲徳栄は２０１５年夏２回戦○１５−３三沢商の１５得点を抜く、甲子園チーム１試合最多得点となった。