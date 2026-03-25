◆センバツ第７日 ▽２回戦 智弁学園２―１神村学園＝延長１０回タイブレーク＝（２５日・甲子園）

智弁学園が延長タイブレークを制し、５年ぶりの８強進出を決めた。プロ注目のエース杉本真滉（３年）が１４３球で１０回を投げきり、４安打１失点で完投。最後のアウトを奪うと「（味方が）８回まで無得点だったけど、信じていた。延長戦で強いチームに勝てた。その喜びが出ました」と全身でガッツポーズをつくり、雄たけびをあげた。

初回に先取点を与えたが、なおも１死二、三塁を切り抜けると、２回にこの日最速１４６キロ。そこから６回まで無安打に封じた。１点差のまま終盤勝負に持ち込み、８回に味方が同点。タイブレークの１０回も１死二、三塁から１点リードを守り切った。

昨秋の公式戦では４７回２／３で６８奪三振。最速１４９キロ左腕は「スピードは求めていません。相手にとって嫌な投手になりたい」を冬を越えて進化した。昨秋まで投げていなかった１１０キロ台のカーブも多投。「秋は直球とスライダーで押していたけど、狙われた。投球の幅を広げたかった」と新球種を生かした。花巻東を３安打で完封した１回戦を踏まえ「高めの直球が多かったので。相手も分かっているし、見極めてくると思ったので」と配球のパターンも増加。大会直前に覚えたカットボールも有効活用し、横浜を完封した神村学園の龍頭汰樹（３年）との投げ合いを制した。

１年夏に聖地のマウンドを踏んだ左腕。２年は春夏とも甲子園を逃した。その間に、沖縄尚学・末吉や横浜・織田ら同世代の投手が躍動。「この春にひっくり返したい」と対抗心を燃やしている。末吉や織田が甲子園を去るなか、堂々と春の主役候補。「大丈夫。自分が全部投げるつもりです」と笑顔で疲れを否定し「自分たちの戦いをして日本一を取るだけです」と胸を張った。