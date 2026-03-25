◆センバツ第７日 ▽２回戦 神村学園１―２智弁学園＝延長１０回タイブレーク＝（２５日・甲子園）

粘りに粘った。ただ１点、届かなかった。神村学園のエース・龍頭汰樹（３年）は９回まで１失点に封じ、無死一、二塁から始まる延長１０回のタブレークも１失点にとどめた。１０回攻撃中もグラウンドに出てキャッチボールを行い、味方のサヨナラを信じたが８強入りはかなわなかった。「自分の１球の甘さで負けてしまって悔しい」。試合後にはそう振り返った。

初戦で昨春Ｖの横浜（神奈川）を９回完封し、この日もピンチを背負いながら７回まで無失点。直球の最速は１４０キロながら、抜群の制球力で内外角を投げ分け、打者を打ち取ってきた。８回に犠飛で今大会初失点。連続無失点イニングは１６で止まったが、集中を切らすことなく１０回を投げ抜いた。

悔やんだのは延長１０回の１球だった。無死一、二塁で打席には好打者の１番・角谷哲人（３年）。２ストライク１ボールからのフォークが浮いて、右前へと運ばれた。今春から本格的に投げ始めたフォークの影響もあり、試合中盤からは握力が低下。初戦の疲労と相まって自慢の制球が乱れた。その後、無死満塁から１点に封じたものの、これが決勝点。「監督さんから低めにと指示を出されていたんですが、欲を出して浮いてしまった。その１球が甘かった」と責任を背負った。

神村学園のエースとは何か―。小田大介監督（４３）には、明確な指針がある。「神村学園のエースというのは、大事な試合に２試合完投してエースの称号をもらえるんだよ」。龍頭は常々、そう伝えられてきた。横浜相手に甲子園では４８年ぶりに完封勝利し、臨んだ２戦目。甲子園Ｖ経験校に堂々と渡り合ったが、「まだ神村学園のエースとしての甘さがあったのかな。その甘さがあったから負けてしまった」。エースとして、勝利に導けなかった悔しさが胸に残った。

エースへの期待は大きい。試合後、２試合完投した龍頭について「エースと呼んでもよいか」と聞かれた小田監督は、はっきりと否定した。

「まだです。勝っていないので。厳しいかもしれないですけど、日本一を目指すのであれば、天下を取ったチームに勝たないといけない。そういう時に頑張るのがエースだと私は思っている。神村のエースは、２試合先発してチームを勝たせること。それはずっと言っていることです」

真のエースになるために、龍頭の思いも指揮官と同じだ。

「夏にしっかりと２試合完投できるような、信頼されるようなエースになれるようにやっていきたい」

今夏、悲願の日本一をつかむために。聖地で味わった敗戦は、決して無駄にならない。（小島 和之）