女優のともさかりえ（４６）が２１年間の子育てを振り返り、率直な思いを明かした。

２４日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演し、一人息子との関係や３度の結婚を回顧した。ともさかは２００３年に俳優で演出家、脚本家の河原雅彦と結婚。０４年１０月に長男が誕生するも、０８年に離婚。１１年にシンガーソングライターのスネオヘアーと再婚したが、１６年に離婚。２２年には１０歳以上年上の編集者と３度目の結婚をしている。

番組は、ともさかの２１歳長男に事前取材。息子からのメッセージが読み上げられ「まだお世話になりっぱなりですが、少しずつ頑張るんで見ててください」という内容だった。ともさかは２１年間を思い出し、「本当にあの当時って、物理的な大変さに追われて、あの頃のかわいさを満喫できてなかったと思うんですけど」と、余裕がなかった幼少期の育児を回顧。

「本当に勝手なもので…今思うと、あの時大変だなと思ってたことを、全部かき集めて、もう１回やり直したいって、なんか…勝手なことを思っちゃんですよね」としみじみ。「あの当時は『早く大きくなってほしいな』とか『早く自分でトイレできるようにならないかな』とか、『なんで食べないんだ』とか『なんで寝てくれないんだろう』とか。そんなことばっかり求めちゃってたんですけど。今思い返すと、本当にあんな幸せはなかったな、って思うんですよね」と声を震わせる。「自分の人生を振り返って、こんな形の幸せを与えてくれる存在って。子どもが与えてくれる喜びってね。本当にかけがえのない時間だったんだなと思って」と言うと、司会の藤本美貴は涙をぬぐう。ともさかは「１年に１回くらい赤ちゃんに戻ってほしい。勝手なことばかり思っちゃう」と言うと、スタジオは爆笑。横澤夏子は「ずっと赤ちゃんは大変だから」と涙を流しながら笑った。