◆プロボクシング ▽ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＡ７位、ＷＢＯ４位・谷口将隆（４月３日、東京・後楽園ホール）

４月３日に東京・後楽園ホールで２階級制覇に挑む元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝が２５日、都内の所属ジムでＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級統一王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝との世界戦へ向けて練習を公開。２０１６年４月３日のプロデビューからちょうど１０年となる節目の日に３年３か月ぶりの世界王座返り咲きを目指す谷口は「身近で見てきたが世界戦を組むのが本当に難しいと改めて痛感した。今回は感謝がすごく大きい。自分のためはもちろんだが、一緒に戦ってくれている人たちと世界を獲りたい」と意気込み、どういう勝ち方をするか問われると「とりあえず殴る、ですね」と笑顔で話した。

この試合は、元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪氏（３５）が代表を務めるトレジャー・ボクシング・プロモーションの興行「ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ」初の世界戦となる。

ＷＢＡ７位、ＷＢＯ４位にランクされる谷口は、日焼けサロンに通い焼いた肌と金色に染めた短髪姿で、シャドーボクシング、小口忠𥶡トレーナーとのミット打ち、サンドバッグ打ちを各１ラウンドずつ披露。サンティアゴ戦に向け、同門の日本スーパーフライ級１位・吉田京太郎（２８）や大学生のアマチュア選手らと１４０ラウンドのスパーリングを重ね、２４日に打ち上げた。「テクニックだったり当てづらさだったりを大学生で対策しながら、出てこられた場面も意識して吉田とスパーリングを行った」という。

サンティアゴは昨年３月に岩田翔吉（帝拳）を３―０の判定で下してＷＢＯ王座を獲得、同年１２月に当時のＷＢＡ王者・高見亨介（帝拳）を２―１の判定で下して２団体王座を統一。対日本人２連勝と勢いに乗る。それでも谷口は「レネと今まで戦った２選手は、なんかおかしいな、というまま１２ラウンド続いたと思う。それを今回は僕が、レネが『１２ラウンド。うまいこといかんなぁ』と思うような試合をしたい」と難敵の攻略に自信を見せた。

コンビを組む小口トレーナーは「伊藤（雅雪）代表と飲んだ席で『世界戦を作りたいね』と話したことから始まった。何回も流れたり紆余（うよ）曲折があったので、今回サンティアゴ戦が決まったときは血が沸き立った。かける思いは半端じゃない。その分、谷口も今までの人生で一番練習している」と明かし、「いろんなパターンになった時の攻略法もどんどん考えている。任せてください」と力強く語った。

今月１５日にＷＢＣ同級タイトルマッチで岩田が王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝に８回ＴＫＯ勝ちし、新王者となった。岩田は「日本人同士というのはやってみたい」と、谷口が王座返り咲きを果たした場合に統一戦にも意欲を示している。

ただ谷口は「まだ僕には発言権がない。まだ舞台に立っていないので、気にはしていない」とベルトを巻くまで岩田との統一戦への思いを封印。「まずは目先のサンティアゴに勝たないと」と気を引き締めた。

谷口は１９年２月の世界初挑戦でＷＢＯ世界ミニマム級王者ビック・サルダール（フィリピン）に判定負けを喫したが、２１年１２月にＷＢＯ同級王者ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）に１１回ＴＫＯ勝ちし王座獲得。２３年１月の２度目の防衛戦でメルビン・ジェルサエム（フィリピン）に２回ＴＫＯ負けし、王座陥落した。同年８月にライトフライ級に転向して再起。２４年１２月に東洋太平洋同級タイトルマッチで現ＩＢＦ同級王者タノンサック・シムシー（タイ、グリーンツダ）に１―２の判定で惜敗したが、昨年８月の前戦では日本＆東洋太平洋同級王座決定戦で井上彪（六島）に５回ＴＫＯ勝ちしている。

戦績は谷口が２１勝（１５ＫＯ）５敗、サンティアゴが１５勝（９ＫＯ）４敗。

◆谷口 将隆（たにぐち・まさたか）１９９４年１月１９日、神戸市生まれ。３２歳。中１で競技を始め、神戸第一高、龍谷大で活躍。アマ戦績は５５勝（１６ＫＯ・ＲＳＣ）１９敗。２０１６年４月にプロデビュー。１９年２月にＷＢＯ世界ミニマム級王座に挑戦するもビック・サルダール（フィリピン）に判定負け。２１年１２月、ＷＢＯ同級王者ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）に１１回ＴＫＯ勝ちし王座獲得（１度防衛）。身長１６２センチの左ボクサーファイター。