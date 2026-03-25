歌手で俳優の武田鉄矢（76）が25日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に最後の生出演をした。

同番組は今月27日で終了。火曜、水曜のスペシャルキャスターを務めた武田は、この日が最後の出演となった。武田が持つ「サン！八先生」のコーナーも、この日が最終回。「海援隊」の千葉和臣をゲストに迎えた。武田は「1年間のご視聴、誠にありがとうございました。格段に役に立つこともなく、谷原さんの横でうなずいてばっかりいる、本当に申し訳なく。力量不足恥じ入るばかりでございます」と話し始め、千葉のギターと、歌を交えながら自身の人生を語った。

最後は海援隊の代表曲「贈る言葉」を熱唱。サビからは出演者とともに歌った。「どうも1年間ありがとうございました」と感謝し、締めくくった。佐々木恭子アナウンサー、元NHKのジャーナリスト岩田明子氏が泣き、谷原章介も涙を浮かべながら2人にティッシュを渡す様子もみられた。

そして谷原が「何学んだんですか？人生から」と尋ねると、武田は「人生からね、無駄な物はない」と語った。