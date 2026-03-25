装備が充実した最上級モデルを追加

トヨタの欧州法人は2026年3月24日、「ランドクルーザー250」に2つの新グレードを追加しました。



新グレードは2026年春からヨーロッパの全土で販売を開始します。

ランドクルーザー250は2023年8月に発表されました。1951年に登場した「トヨタBJ型」をルーツに持つ「ランドクルーザー」シリーズのなかで、最新世代の中核モデルに位置づけられています。

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1980年代に登場した「ランドクルーザープラド」（以下プラド）の後継にあたりますが、プラドが世代を追うごとに豪華になってきたことから、「人々の生活、地域社会を支えるためのクルマ」として、原点回帰を目指したモデルとなりました。

プラットフォームはブランドの旗艦モデル「ランドクルーザー300」と同様の「TNGA GA-F」を採用。軽量化や剛性の強化を図り、クルマとしての基本性能を大幅に引き上げています。

走行性能面では、シリーズ初の電動パワーステアリング（EPS）やSDM（Stabilizer with Disconnection Mechanism）を搭載。オンロード／オフロード問わず走破性・乗り心地、操縦安定性を両立させています。

また、最適な走行モード選択の「マルチテレインセレクト」、車両周囲を確認できる「マルチテレインモニター」も機能を向上し、悪路での扱いやすさを高めています。

パワートレインは、当初は2.8リッターディーゼルターボと2.4リッター自然吸気ガソリンのみでしたが、2025年6月には2.4リッター4気筒ガソリンターボエンジンにモーターを組み合わせる「i-FORCE MAX」ハイブリッドを設定。最大出力326hp・最大トルク465lb-ftを発揮します。

先進運転支援システムでは、最新の「トヨタ セーフティ センス 3.0」を搭載。歩行者検知機能付き衝突回避システムや、全車速対応のダイナミックレーダークルーズコントロール、運転状況の先読みアシスト機能「プロアクティブドライビングアシスト」などを装備。

そのほか、ブラインドスポットモニターやリアクロストラフィックアラートなども標準装備し、安全性能を高めています。

今回、欧州向けモデルでは、「VX」「VX-L」の2グレードが追加されています。

VXグレードは、デビュー直後の限定車「ファーストエディション」同様のクラシックな丸型ヘッドライトを装備。このほか、ルーフレールや18インチホイールなどを装備し、上級モデルらしい豪華なものとなっています。

また、ボディカラーにはVX専用色「スモーキーブルーメタリック」のモノトーンカラーが用意されます。

このほかの装備では、12.3インチのデジタルメーター、12.3インチのマルチメディアディスプレイ、運転席パワーシート、冷蔵機能付きリアコンソールボックスなどを標準搭載します。オプションとして、7人乗り仕様とサンルーフも設定されています。

VX-LではVXの装備に加えて、シートをフルレザーとしたほか、助手席パワーシート、前席・後席のシートヒーター・シートベンチレーション、14スピーカーのJBLプレミアムサウンドシステム、ヘッドアップディスプレイ、デジタルインナーミラーを装着。最上級モデルらしい非常に充実した装備となっています。

外装ではサンルーフと20インチアルミホイールが標準化され、サンルーフではなくパノラミックルーフのオプションも用意されます。乗車定員はオプションで7人乗りに変更できます。

なお、ベースモデルは「TX」という名称になり、18インチホイールやファブリックシートなど、シンプルな構成です。

このほか、今回のグレード整理とともに新色の「オーラブラックメタリック」が新設定されています。

なお、パワートレインは西ヨーロッパでは全グレードがi-FORCE MAXを搭載し、東ヨーロッパでは2.8リッターディーゼルターボと2.4リッターガソリンが搭載されています。

ランドクルーザー250の新グレードの価格（トヨタ欧州法人のあるベルギー国内における車両本体価格・2025年3月下旬現在）は、VXが9万2390ユーロ（約1702万円）、VX-Lが10万390ユーロ（約1850万円）となっています。