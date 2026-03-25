去年9月、岡山県真庭市でトラックに対して、あおり運転をした疑いで55歳の会社員の男性がきょう付（25日）で勝山区検察庁に書類送検されました。

【視聴者提供】あおり運転をしたとされる軽乗用車 運転手は車を停止させドアを開け威嚇

車を停止させ、ドアを開けトラックを威嚇するドライバー。

去年（2025年）9月、真庭市の県道で軽乗用車がトラックに対してあおり運転をした当時の状況が記録されたドライブレコーダーの画像です。

自分の車より先に右折したことに腹を立てたか

警察によりますと、会社員の男性（55）は去年（2025年）9月20日午前9時30分ごろ、真庭市鹿田地内の県道交差点で軽乗用車を運転し左折する際に、対向進入していきた岡山市中区の女性（50）が運転するトラックが自分の車より先に右折したことに腹を立て、その後約3キロにわたりトラックの後ろをあおったり、トラックの前に出て、急ブレーキをかけるなどの危険な行為を繰り返した疑いです。



男性は私用で岡山市内に向かう途中に煽り運転を行ったとみられています。



現場は山間部の片道1車線の道路で、男性の煽り運転の行為による事故は起きず、けが人もいませんでした。

なぜ煽り運転をしたのか？男性の供述は

被害を受けた女性は2日後、警察に相談、女性からドライブレコーダーの提供を受け捜査した結果、男性の容疑が確認されたため、妨害運転の疑いで勝山区検察庁に書類送検したものです。

調べに対して男性は「トラックの運転に苛立ち、停めてやろうと思ってトラックの前で急ブレーキを踏んだ」と話し、容疑を認めているということです。



RSKの取材に対してトラックを運転していた女性は「とても怖く手が震えてしばらくその場から動けなかったです」と話しています。



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【画像】煽り運転をしたとされる軽乗用車（視聴者提供）

【画像】煽り運転をしたとされる軽乗用車（視聴者提供）

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