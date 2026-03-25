抱きかかえられたタコくんが古江彩佳の顔をペロリ 「なんだこの可愛すぎるワンコは…」
古江彩佳が自身のインスタグラムを更新。英語で「私の友人はとても可愛いワンちゃんを飼っています」「タコ&テンシ」と紹介すると、大きな秋田犬を抱きかかえた写真を投稿した。
【写真】古江彩佳の顔をペロリ、ワンちゃんとの仲良し2ショット
古江と一緒に写っているのはタコくん。自身のインスタグラムのページも持っており8000人を超すフォロアーもいる人気者だ。昨年の12月25日生まれのまだ子犬。真っ黒い顔に前脚は白という毛色が個性的だ。1枚目は笑顔の古江と舌をちょっとだけ覗かせたタコとのアップの2ショット。この後、タコは古江の顔をペロリと舐めるなど、すっかり仲良しになったようだ。もう1匹は8歳になる雌のテンシちゃん。全身真っ白の大きな秋田犬で、首筋を撫でられて気持ちよさそうな表情を浮かべていた。この投稿を見たファンは「これは癒されるわ」「なんだこの可愛すぎるワンコは…」「エッティは、100倍可愛い」などとコメント。ワンちゃんを相手に「最高の笑顔」を見せる古江の姿を喜んでいた。今シーズンの古江は開幕戦の「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」を9位タイでフィニッシュしたのを皮切りに、アジアシリーズの3試合、カリフォルニア州で開催された先週の「フォーティネット・ファウンダースカップ」まで、すべて予選を通過。好調な滑り出しを見せている。今週はアリゾナ州で開催される「フォード選手権」に参戦。2024年のメジャー大会「アムンディ・エビアン選手権」以来となる、米ツアー通算3勝目を挙げることを期待して、多くのファンが日本から声援を送っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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