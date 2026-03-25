脇元華が再び「トーナメント特別保障制度」を申請、JLPGAが承認 今週のアクサレディスから適用
日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は25日、ツアー通算1勝の脇元華から3月16日付でトーナメント特別保障制度の申請を受け、専門委員会で承認したことを発表した。適用開始は、今週の「アクサレディス」からとなる。
【写真】脇元華が披露した“衝撃ドレス”
脇元は今季開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」前に同制度を申請し、承認。しかし、その後、復帰届を提出し、10日にはJLPGAより同制度からの復帰が発表されていた。当初は、今週、脇元の地元・宮崎県で開催されるアクサレディスが復帰戦になる予定だったが、開幕前になり欠場することが発表されていた。なお、同制度の申請理由についてはプライバシー保護の観点から明かされていない。脇元は2018年のプロテストに合格。プロ8年目だった昨年11月の「伊藤園レディス」でツアー初優勝を果たした。昨年末には椎間板ヘルニアの手術を受けていたことを自身のSNSで明かしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
脇元華 プロフィール＆成績
アクサレディス 初日の組み合わせ
ツアー通算1勝の脇元華がツアー離脱 「トーナメント特別保障制度」適用をJLPGAが発表
“生き残り”をかけた争い 第1回女子リランキング2026
小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人
【写真】脇元華が披露した“衝撃ドレス”
脇元は今季開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」前に同制度を申請し、承認。しかし、その後、復帰届を提出し、10日にはJLPGAより同制度からの復帰が発表されていた。当初は、今週、脇元の地元・宮崎県で開催されるアクサレディスが復帰戦になる予定だったが、開幕前になり欠場することが発表されていた。なお、同制度の申請理由についてはプライバシー保護の観点から明かされていない。脇元は2018年のプロテストに合格。プロ8年目だった昨年11月の「伊藤園レディス」でツアー初優勝を果たした。昨年末には椎間板ヘルニアの手術を受けていたことを自身のSNSで明かしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
脇元華 プロフィール＆成績
アクサレディス 初日の組み合わせ
ツアー通算1勝の脇元華がツアー離脱 「トーナメント特別保障制度」適用をJLPGAが発表
“生き残り”をかけた争い 第1回女子リランキング2026
小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人