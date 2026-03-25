菅楓華は“日章学園OG”組 女王・佐久間朱莉は前年覇者ら 5年ぶり復活Vの笠りつ子は永峰咲希、河本結と同組
＜アクサレディス 事前情報◇25日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアー第4戦は九州・宮崎を舞台に27日（金）から「アクサレディス」が開催。開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。
〈連続写真〉省エネスイングで優勝の38歳・笠りつ子 ノーコック＆ルックアップで飛んで曲がらない
昨季の女王で開幕から優勝、2位、2位と力を発揮している佐久間朱莉は、前年覇者の工藤遥加と堀琴音の組み合わせになった。午前10時20分に1番からティオフ。2戦目の「台湾ホンハイレディース」で通算2勝目を挙げ、先週も2位に入った宮崎出身の菅楓華は、日章学園高校の同級生の荒木優奈、同校先輩の柏原明日架と“日章学園OG”と同組で、午前10時30分に1番からスタートする。先週5年ぶりに涙の復活優勝を遂げた笠りつ子は、地元・宮崎県出身の永峰咲希と河本結と初日を回る。また、ツアー通算18勝で48歳の大山志保は主催者推薦で昨年の「ヨネックスレディス」以来のレギュラーツアー出場。穴井詩、木戸愛とのベテラン組に入った。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
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