男を翻弄してきた“伝説のレースクイーン”が号泣「こんなに心が動くと思わなかった」 小悪魔ageha専属モデルはお泊りデートへ
ABEMAは25日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第6話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送する。
【写真】お泊りデートに向かう小悪魔ageha専属モデル
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼俳優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第7話では、前回の投票で1位に輝いたキング＆クイーンによる“宿泊デート”から幕を開けます。それぞれが意中の相手1人を指名し、2人きりのホテルへ。プールでの密着やベッドでの甘い時間など、スタジオのMC陣も「一泊したらヤべぇんじゃねぇか？」と大興奮するほどの過激な一夜を過ごすことに。暫定キングの俳優・ゆうと、暫定クイーンの小悪魔ageha専属モデル・せいなが指名した相手とは。
そして過激な“宿泊デート”から一夜明け、穏やかな朝食の時間を迎えたメンバーたちにさらなる衝撃の展開が待ち受ける。ドミトリーマスターのけいいちから「男女1人ずつ、これまでに脱落したメンバーが復活する」という禁断の「敗者復活」ルールが告げられ、過去の脱落メンバーが電撃復帰を果たす。さらに、この敗者復活の選定には予想外の仕掛けが。
けいいちがモニター室で今シーズンの様子を全て監視しており、さらに召集されたシーズン1のメンバーたちが合議によって復活者を選定していたという新事実が判明する。まさかの演出にスタジオのMC陣も「けいいちが全部見てた!?」「何この大黒幕みたいな動き」と大困惑する中、敗者復活を遂げるメンバーはいったい誰なのか。
一方、翌日に「FinalモテVOTE」を控え、残されたメンバーたちの感情も限界に達する。会社経営者・こうたは、タレント兼レースクイーン・もえを誘い出し、「この旅の思い出には必ずもえがいて、毎日楽しかったのはもえがいたから」「もえの一番になれるようにカッコ良くいたい」と真っ直ぐすぎる想いを綴った手紙を手渡す。これまでゲームに勝つために巧みな駆け引きで男性陣を翻弄してきたもえですが、こうたの純粋な愛に触れ、堪えきれず号泣。「こんなに心が動くと思わなかった」「こうたくんのまっすぐな想いが伝わりすぎて…」と苦しい胸の内を吐露する。もえの心を溶かすドラマチックな純愛の結末とは。
スタジオの谷は「こんな人、人生で1人出会えたら最高」と絶賛し、YOUも「もうここはいい、結婚しよう」と見守る。波乱を巻き起こす敗者復活メンバーの登場で、複雑に絡み合う恋の矢印はどう動くのか。そして、最終決戦を前にキングとクイーンの座に近づくのは誰なのか。
【写真】お泊りデートに向かう小悪魔ageha専属モデル
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第7話では、前回の投票で1位に輝いたキング＆クイーンによる“宿泊デート”から幕を開けます。それぞれが意中の相手1人を指名し、2人きりのホテルへ。プールでの密着やベッドでの甘い時間など、スタジオのMC陣も「一泊したらヤべぇんじゃねぇか？」と大興奮するほどの過激な一夜を過ごすことに。暫定キングの俳優・ゆうと、暫定クイーンの小悪魔ageha専属モデル・せいなが指名した相手とは。
そして過激な“宿泊デート”から一夜明け、穏やかな朝食の時間を迎えたメンバーたちにさらなる衝撃の展開が待ち受ける。ドミトリーマスターのけいいちから「男女1人ずつ、これまでに脱落したメンバーが復活する」という禁断の「敗者復活」ルールが告げられ、過去の脱落メンバーが電撃復帰を果たす。さらに、この敗者復活の選定には予想外の仕掛けが。
けいいちがモニター室で今シーズンの様子を全て監視しており、さらに召集されたシーズン1のメンバーたちが合議によって復活者を選定していたという新事実が判明する。まさかの演出にスタジオのMC陣も「けいいちが全部見てた!?」「何この大黒幕みたいな動き」と大困惑する中、敗者復活を遂げるメンバーはいったい誰なのか。
一方、翌日に「FinalモテVOTE」を控え、残されたメンバーたちの感情も限界に達する。会社経営者・こうたは、タレント兼レースクイーン・もえを誘い出し、「この旅の思い出には必ずもえがいて、毎日楽しかったのはもえがいたから」「もえの一番になれるようにカッコ良くいたい」と真っ直ぐすぎる想いを綴った手紙を手渡す。これまでゲームに勝つために巧みな駆け引きで男性陣を翻弄してきたもえですが、こうたの純粋な愛に触れ、堪えきれず号泣。「こんなに心が動くと思わなかった」「こうたくんのまっすぐな想いが伝わりすぎて…」と苦しい胸の内を吐露する。もえの心を溶かすドラマチックな純愛の結末とは。
スタジオの谷は「こんな人、人生で1人出会えたら最高」と絶賛し、YOUも「もうここはいい、結婚しよう」と見守る。波乱を巻き起こす敗者復活メンバーの登場で、複雑に絡み合う恋の矢印はどう動くのか。そして、最終決戦を前にキングとクイーンの座に近づくのは誰なのか。