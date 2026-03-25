外国人宿泊客数が全国の都道府県でワースト１位の福井県が、国内の有名大学で学ぶ外国人留学生の協力を得て、外国人客を呼び込むヒントを探り始めた。

留学生チーム３組計１２人が県の担当者とインバウンド施策を練り上げ、今月末にも県に提案する。日本人にはない視点や発想を生かして、自治体のリアルな課題解決に挑むユニークな取り組みだ。

県は、全国最下位の外国人宿泊客数１１万人（２０２５年）を４０万人（２９年）にする目標を掲げる。様々な施策を講じているが、「決め手」を欠いているという。そこで、「外国人客を呼び込む方法を探るには、外国人に聞くのが近道」と留学生に注目した。

県に協力するのが、留学生の人材育成や就職支援を後押しする一般社団法人トランセンド・ラーニング（大阪市中央区）だ。

「自治体のリアルな課題解決に挑戦しませんか？ あなたの『母国視点』が福井県の観光を変えます」と提携先の大学を通じて公募したところ、大阪大、大阪公立大、法政大、関西大、同志社大、立命館大などで学ぶ中国、ベトナム、ミャンマー、台湾、香港など出身の学生、院生が集まった。

留学生らは３月１６〜２６日の間の６回、県の担当者からインバウンドの現状や課題を学び、自ら調べたことを踏まえ、チームごとに外国人客を呼び込むためのアイデアを県に提案する。

１７日には、県インバウンド交流課の西教（さいきょう）尊陽（たかあき）課長補佐と留学生１２人が大阪市北区の会場で対面とオンラインで交流。西教さんは「福井の何に興味を持つかは国によっても違うはず。母国の人の目線で福井の魅力を整理し、具体的なアイデアを出してほしい」と話した。

同法人によると、留学生の「報酬」は、県が提供する特産品のみ。留学生の多くは日本での就職を希望しており、業界研究や自治体の課題解決に取り組んだ経験を就活の自己ＰＲに生かすため参加しているという。ベトナム出身の阪大経済学部２年、ド・ジャ・ハンさん（２１）は「就職先にメーカーや金融系を考えていたが、視野を広げるため観光業界を学ぼうと思った」と話す。

このほか、英語圏出身の観光業やマーケティングの専門人材など約１０人のチームも別途、活動している。

同法人の吉田圭輔代表理事は「留学生は、母国の消費者目線と日本での生活者目線の両方を持つ貴重な存在。彼らの提案を受け止め実行に移せば、福井は地方インバウンドの成功モデルになれる。我々も全力で伴走する」と力を込める。