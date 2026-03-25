３月中旬以降、大阪府内の市街地にシカが出没している。

２４日は大阪市の住宅街に現れ、警察官らが警戒に当たった。どこからやってきたのか、特定されていないが、シカの様子や特徴から推測されるのは、市中心部から約３０キロ離れた奈良公園（奈良市）だ。（畝河内星麗、新谷諒真）

徐々に西へ

２４日午後２時半頃、大阪市都島区友渕町のマンションが立ち並ぶエリアに、５０人ほどの人だかりができていた。大勢がスマートフォンを向けた先では、１頭のシカが悠然と歩き回ったり、寝そべったりしていた。

警察官や市職員が「危ないので離れてください」と呼びかけていた。近くに住む主婦（７３）は「通りかかったらシカがいるので、びっくりした。こんなことは初めて」と話した。シカは１１日以降に東大阪市内、２１日に大阪市鶴見区内で確認された。少なくとも２頭以上いることがわかっている。過去の目撃情報が都島区にいたシカと同一の個体であれば、徐々に西へ移動していることになる。

「特定できない」

どこからきたのか。東大阪市と隣接する奈良県生駒市では１０日にシカが目撃されていた。

大阪、奈良の府県境には生駒山系が広がっている。だが、大阪府立環境農林水産総合研究所・生物多様性センターによると、シカの生息は確認されていないという。

東大阪市によると、今回出没したシカは、人や車が近づいても驚かず、人慣れしていた。現場に立ち会った猟友会の会員が、人為的にツノが切られた跡を確認したケースもあった。

奈良公園のシカは、保護団体「奈良の鹿愛護会」（奈良市）が定期的にツノを切っており、奈良公園からやって来た可能性がある。

同団体の山崎伸幸・事務局長は、大阪府内で出没したシカについて、「奈良公園のシカとは特定できない」とした上で、奈良公園の頭数調査では昨年、過去最多の１４６５頭だったことから、「公園内のシカは過密状態になっており、他の地域に出て行っていてもおかしくない」と話した。

「急にパニック」体当たりの可能性も

奈良県や大阪市によると、奈良公園のシカは、国の「天然記念物」に指定され、保護対象となっている。だが、人に危害が及ぶ可能性が高まった場合などは、鳥獣保護法に基づき、各自治体が捕獲したり、駆除したりすることが可能だ。

今回、けが人は確認されていない。大阪市は当面、出没地域で、市職員らによる見守りや、広報車での市民への注意喚起を行っていく方針だ。

横山英幸市長は２４日、記者団に「（出没したシカは）非常におとなしい性格のようだが、都心部で交通も多い。捕獲を第一の軸に、調整を進めている」と語った。

シカの生態に詳しい兵庫県立大の藤木大介准教授（森林生態学）は「シカは車や人が正面から近づいても気づきにくく、急にパニックになって体当たりしてくる可能性もある。死角の多い市街地では、特に注意が必要だ」と指摘する。

広がる生息域、食害の深刻化も

シカの生息域は全国的に広がっており、今後、市街地への出没が増える可能性がある。

環境省によると、ニホンジカの生息域は２０１８年度までの約４０年間で２・７倍に拡大。耕作放棄地の増加などが原因とみられる。大阪府への取材では、かつては生息が確認されていなかった河内長野市や貝塚市周辺で捕獲頭数が増え、奈良県や和歌山県の金剛・和泉葛城山系でも目撃が増えているという。

シカが増えた地域では食害が深刻化している。林野庁の調査では、２４年度の鳥獣による森林の被害面積は全国で約４０００ヘクタール。うち６割はシカが原因だという。

滋賀県米原市によると、滋賀、岐阜両県にまたがる伊吹山では、土や岩がむき出しになり、大雨で崩落して集落に被害が出た。