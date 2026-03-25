８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが２５日、都内で行われたロッテ「アジアに恋して」新商品・新ＣＭ発表会に出席した。

ロッテでは実に１０年ぶりとなる完全新作アイスブランド「アジアに恋して」（４月６日全国発売）。その新ＣＭにＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが出演し、川谷絵音が楽曲提供した同グループの新曲「ナイスだね」がＣＭ曲に採用された。

イベントでは８人がＣＭ撮影の裏話を明かすトークを展開し、ＣＭの中で８人がスプーンを持ったまま踊る「スプーンダンス」も披露。４種のアイスクリームを試食してのガチンコ食レポ対決にもチャレンジした。

梅田みゆは「こんなたくさんのカメラの前で食レポは初めて。緊張する」としながら黒糖烏龍ミルクティー味を試食して「一口で香りがすごくて、黒糖ソースの深みがプラスされて、頑張った一日のご褒美にしたいアイス」と感想を語り、場内からの拍手を浴びた。

川本笑瑠と佐野愛花はマンゴーラッシー味を試食。川本が「スプーンの（量の）取り方によって味が変わる。ライブ後のリフレッシュした時に食べたい」と食レポをすると、ロッテの担当者が「食べ方によって感じ方が変わる商品の魅力を細かく伝えていただいた」と絶賛。見事対決に勝利して“宣伝部長”の座を射止めていた。