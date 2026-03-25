2026年の桜の開花と満開は、西日本では平年並みか早いでしょう。東日本と北日本では平年より早い所が多く、かなり早い所もある見込みです。最新の桜開花・満開予想です。

これまでの開花状況

3月15日、高知県宿毛※の開花を皮切りに、今年の開花は各地、平年より早いペースで進んでいます。19日は東京で開花し、開花の基準を大幅に上回る61輪が確認されて、開花の発表となりました。その他、九州から関東甲信の各地より開花の便りが届いています。





(※) 宿毛は気象台の標本木ではなく日本気象協会の独自地点です。

今後の開花・満開予想

2026年の桜の開花と満開は、西日本では平年並みか早いでしょう。東日本と北日本では平年より早い所が多く、かなり早い所もあるでしょう。



西日本と東日本では、各地で開花が進んでいます。3月中にはほとんどの地点で開花を迎え、東日本では平年よりかなり早い開花となる所があるでしょう。

北日本の開花も平年より早い所が多く、青森は4月12日、札幌は4月24日と、いずれも平年よりかなり早い開花となる見込みです。



満開の便りも、平年より早く届く所が多くなりそうです。

この先、3月末にかけて、そして4月以降も全国的に平年より気温の高い状態が続き、平年の満開日はゴールデンウィーク直前ごろになる東北北部でも、4月中旬までに満開を迎える所が多い見込みです。北海道の満開は、札幌で4月28日、旭川では5月2日の予想です。

【言葉の説明】

平年:1991〜2020年の平均値

かなり早い:平年よりも7日以上早い

早い:平年よりも3日から6日早い

平年並:平年との差が2日以内

遅い:平年よりも3日から6日遅い

かなり遅い:平年よりも7日以上遅い