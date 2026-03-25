最新の桜開花・満開予想2026 東京は前回予想より2日遅れて27日に桜満開へ
2026年の桜の開花と満開は、西日本では平年並みか早いでしょう。東日本と北日本では平年より早い所が多く、かなり早い所もある見込みです。最新の桜開花・満開予想です。
これまでの開花状況
3月15日、高知県宿毛※の開花を皮切りに、今年の開花は各地、平年より早いペースで進んでいます。19日は東京で開花し、開花の基準を大幅に上回る61輪が確認されて、開花の発表となりました。その他、九州から関東甲信の各地より開花の便りが届いています。
今後の開花・満開予想
2026年の桜の開花と満開は、西日本では平年並みか早いでしょう。東日本と北日本では平年より早い所が多く、かなり早い所もあるでしょう。
西日本と東日本では、各地で開花が進んでいます。3月中にはほとんどの地点で開花を迎え、東日本では平年よりかなり早い開花となる所があるでしょう。
北日本の開花も平年より早い所が多く、青森は4月12日、札幌は4月24日と、いずれも平年よりかなり早い開花となる見込みです。
満開の便りも、平年より早く届く所が多くなりそうです。
この先、3月末にかけて、そして4月以降も全国的に平年より気温の高い状態が続き、平年の満開日はゴールデンウィーク直前ごろになる東北北部でも、4月中旬までに満開を迎える所が多い見込みです。北海道の満開は、札幌で4月28日、旭川では5月2日の予想です。
【言葉の説明】
平年:1991〜2020年の平均値
かなり早い:平年よりも7日以上早い
早い:平年よりも3日から6日早い
平年並:平年との差が2日以内
遅い:平年よりも3日から6日遅い
かなり遅い:平年よりも7日以上遅い