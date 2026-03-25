接戦の末勝利した智弁学園ナインがアルプススタンドの応援団に挨拶へ向かう　（カメラ・豊田　秀一）

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◆センバツ第７日　▽２回戦　智弁学園２―１神村学園＝延長１０回タイブレーク（２５日・甲子園）

　智弁学園・逢坂悠誠一塁手（２年）が０―１の８回１死三塁で同点の中犠飛を放った。７回まで再三の好機を逃してきたが「何度もチャンスで点が入らなかった。ここは絶対に１点取りたいという気持ちでした」と４番の仕事を果たした。

　父の優友さんも智弁学園の三塁手として２００１年春夏の甲子園に出場し、適時打も放った。幼少期から父が聖地で活躍する映像を見て育った息子。希望の進学先は一択だった。甲子園で２勝した“大先輩”からは「俺は甲子園で勝ったんだから、まだ上から物を言うなよ」と言われてきた。父に負けじと打点を挙げ、肩を並べる２勝目。それでも「お父さんに負けたくない。『超えた』としっかり言いたいです。次の試合もチャンスで回ってきたら、しっかり打てるように」とすぐに次戦を見据えた。

　６回に甲子園初安打も放ったが、４回と１０回のチャンスでは凡退。２年で強豪の４番を務める男は「きょうは役割を果たしていないです。どんなチャンスでも、いつでも打てるような打者になりたい」と、さらに気を引き締めた。