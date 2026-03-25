◆センバツ第７日 ▽２回戦 智弁学園２―１神村学園＝延長１０回タイブレーク（２５日・甲子園）

智弁学園・逢坂悠誠一塁手（２年）が０―１の８回１死三塁で同点の中犠飛を放った。７回まで再三の好機を逃してきたが「何度もチャンスで点が入らなかった。ここは絶対に１点取りたいという気持ちでした」と４番の仕事を果たした。

父の優友さんも智弁学園の三塁手として２００１年春夏の甲子園に出場し、適時打も放った。幼少期から父が聖地で活躍する映像を見て育った息子。希望の進学先は一択だった。甲子園で２勝した“大先輩”からは「俺は甲子園で勝ったんだから、まだ上から物を言うなよ」と言われてきた。父に負けじと打点を挙げ、肩を並べる２勝目。それでも「お父さんに負けたくない。『超えた』としっかり言いたいです。次の試合もチャンスで回ってきたら、しっかり打てるように」とすぐに次戦を見据えた。

６回に甲子園初安打も放ったが、４回と１０回のチャンスでは凡退。２年で強豪の４番を務める男は「きょうは役割を果たしていないです。どんなチャンスでも、いつでも打てるような打者になりたい」と、さらに気を引き締めた。