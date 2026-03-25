アマンド六本木店に“腸活メニュー”が期間限定で登場 「苺とヨーグルトのリングシュー」を食べてみた
スイーツで腸活！
アマンド六本木店では、明治の「フラクトオリゴ糖」を使用したオリジナルメニュー4品が、3月24日（火）から30日（月）までの期間限定で登場。
今回の企画は、キーコーヒーグループのアマンドと明治による共同企画で、“これからは糖を選ぶ時代”をテーマに、腸活を意識したメニューを展開するもの。
気になる限定メニューを食べてきました。ご紹介します。
アマンド六本木店で「フラクトオリゴ糖」使用の限定4品が登場
期間限定メニューのラインアップは「アマンドミックスジュース」「苺とヨーグルトのリングシュー」「柑橘ジュレのレアチーズケーキ」「サーモンと白味噌の豆乳クリームスパゲティ」の4品。ドリンク、スイーツ、ランチまでそろっており、その日の気分に合わせて選びやすい内容に。
「苺とヨーグルトのリングシュー」を実食
筆者はメニューの中から「苺とヨーグルトのリングシュー」をオーダー。「苺とヨーグルトのリングシュー」はフラクトオリゴ糖入りのさわやかなヨーグルトクリームと自家製カスタードを合わせたリングシューです。
春らしい華やかな見た目のスイーツです。クリームの中はいちごたっぷり。
テーブルに運ばれてきた瞬間、ぱっと目を引く可愛らしさがありました。クリームはさっぱりとしていて食べやすく、いちごの酸味とのバランスも絶妙。
ナイフとフォークでケーキのようにいただくスタイルも特徴です。
ハートモチーフの小さなソース容器が添えられており、ジュレをソースとしてかけて味わえる仕掛けも楽しく、見た目だけでなく食べる体験にもワクワク感が。
「柑橘ジュレのレアチーズケーキ」はフラクトオリゴ糖と相性の良いクリームチーズとヨーグルトを使用したレアチーズケーキ。使用する砂糖の一部をフラクトオリゴ糖にすることで、糖分を35％カットしているそう。
ダイエット中でも甘いものを食べたいときに、罪悪感を減らしてくれそうな一品です。
“腸活”を意識しながらも、店舗で楽しむ華やかさや特別感が感じられました。気になる人は、期間中に店頭でチェックしてみるのがよさそうです。
詳細情報
アマンド六本木店 期間限定メニュー概要
期間：2026年3月24日（火）〜30日（月）
店名：アマンド六本木店
住所：東京都港区六本木6-1-26
営業時間：月〜土 10：00〜22：00 ／ 日・祝 10：00〜21：00 ※営業時間は変更となる場合がございます。
詳しくはアマンドホームページをご確認ください。 http://www.roppongi-almond.jp/
電話番号：03-3402-1870
席数：38席