スイーツで腸活！

アマンド六本木店では、明治の「フラクトオリゴ糖」を使用したオリジナルメニュー4品が、3月24日（火）から30日（月）までの期間限定で登場。

今回の企画は、キーコーヒーグループのアマンドと明治による共同企画で、“これからは糖を選ぶ時代”をテーマに、腸活を意識したメニューを展開するもの。

気になる限定メニューを食べてきました。ご紹介します。

アマンド六本木店で「フラクトオリゴ糖」使用の限定4品が登場

期間限定メニューのラインアップは「アマンドミックスジュース」「苺とヨーグルトのリングシュー」「柑橘ジュレのレアチーズケーキ」「サーモンと白味噌の豆乳クリームスパゲティ」の4品。ドリンク、スイーツ、ランチまでそろっており、その日の気分に合わせて選びやすい内容に。

「苺とヨーグルトのリングシュー」を実食

筆者はメニューの中から「苺とヨーグルトのリングシュー」をオーダー。「苺とヨーグルトのリングシュー」はフラクトオリゴ糖入りのさわやかなヨーグルトクリームと自家製カスタードを合わせたリングシューです。

春らしい華やかな見た目のスイーツです。クリームの中はいちごたっぷり。

テーブルに運ばれてきた瞬間、ぱっと目を引く可愛らしさがありました。クリームはさっぱりとしていて食べやすく、いちごの酸味とのバランスも絶妙。

ナイフとフォークでケーキのようにいただくスタイルも特徴です。

ハートモチーフの小さなソース容器が添えられており、ジュレをソースとしてかけて味わえる仕掛けも楽しく、見た目だけでなく食べる体験にもワクワク感が。

「柑橘ジュレのレアチーズケーキ」はフラクトオリゴ糖と相性の良いクリームチーズとヨーグルトを使用したレアチーズケーキ。使用する砂糖の一部をフラクトオリゴ糖にすることで、糖分を35％カットしているそう。

ダイエット中でも甘いものを食べたいときに、罪悪感を減らしてくれそうな一品です。

“腸活”を意識しながらも、店舗で楽しむ華やかさや特別感が感じられました。気になる人は、期間中に店頭でチェックしてみるのがよさそうです。

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