人気レースクイーンの橘香恋（29）が25日までに自身のインスタグラムを更新。スーパー耐久第1戦もてぎのコスチューム・ショットを披露した。

「おはよう S耐開幕戦お疲れ様でした 私たちのチームは無事完走し2位表彰台 次戦も沢山の応援をよろしくお願いいたします」と、「Hitotsuyama Racing」の成績を報告。黒地にイエローラインのコスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「おはよう、可愛すぎる」「かっこいいコス絶対見に行く！」「素敵」「可愛らしい」「相変わらず最高に、めっちゃくちゃ可愛いです！！」「キラキラ輝いていて素敵ですね〜」「S耐に香恋さんとかこ様を並べてくるあたり、さすが一ツ山レーシング」などの声が寄せられている。

橘は、2018年に「エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン」渚カヲル役としてレースクイーン・デビュー。25年は「D'stationフレッシュエンジェルズ」などで活動。

今年1月10日に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞したほか、「週刊プレイボーイ賞」「メディバンネップリ賞」「テレビ東京賞」の4冠に輝いた。

愛知県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB72・W60・H80。血液型O。趣味はゲーム、特技は華道で、スポーツは全て得意。