「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２５日午後１時現在でアイスタイル<3660.T>が「買い予想数上昇」「売り予想上昇」ともに１位となっている。



アイスタイルは続伸。今月中旬を境に急速に下値を探る展開となり、４００円割れ目前まで売り込まれる場面があったが、前日から戻り局面に転じている。同社は国内最大の美容情報サイトを運営し、業績は大幅増収増益基調が続くなど絶好調に推移している。抜群の成長力を発揮しているが、株価は高水準の信用買い残が重荷となっているだけでなく、貸株市場経由の空売り攻勢が複数の外資系証券会社の手口で行われ、株価は下値模索の動きを余儀なくされた。ただ、ＰＥＲなど指標面でも割高感に乏しく、足もとで中長期スタンスの実需買いが観測される状況となっている。時価は強弱観が対立しているが、今後は売り建玉の買い戻しが想定され、買い残の整理進捗がなければ上値も重そうだが、現物で拾っておくのは一つの有力な選択肢といえる。



出所：MINKABU PRESS