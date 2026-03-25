道に落し物が！ 大きな卵を手にあたふたするコアラがかわいい【コアラ絵日記4 #17】
毎日を過ごしていると、つい「もっと頑張らなきゃ」「ちゃんとしなきゃ」と、自分にプレッシャーをかけてしまうことはありませんか。
SNSで他人の充実した日常を目にして落ち込んだり、小さな失敗を引きずってしまったり――そんな“日々のしんどさ”を感じている人は、決して少なくありません。
ちょっとした出来事に驚いたり、思わぬところでひと休みしたり、失敗して落ち込んだり、うまくできた自分に喜んだり。そんな小さな感情の揺れをやさしくすくい上げてくれるのが、ゆあみさんが描く、SNSで大人気の漫画『コアラ絵日記』シリーズです。
言葉なしで綴られるコアラの日常は、優しくて、温かくて、愛おしくなるエピソードがたくさん。何気ない出来事の一つひとつが、ふと自分の生活にも重なって見えるかもしれません。
コアラと友人たちの日々を描く『コアラ絵日記4』（KADOKAWA）をお届けします。本編とあわせてお楽しみください！
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道で大きな卵を拾ったコアラさん。黄色い帽子が被せてあるのがかわいいですね。導かれるように進んでいくと、卵のお父さんとお母さんが！ 生まれるタイミングに立ち会うことができてよかった……！
次回のお話もお楽しみに！
◆Check!
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（漫画：『コアラ絵日記4』ゆあみ著（KADOKAWA）より一部抜粋／マイナビウーマン編集部）
ゆあみ『コアラ絵日記4』（KADOKAWA）
星降るあたたかな夜がすべての人に訪れますように―
SNSで大人気 「コアラ絵日記」書籍化第４弾
言葉なしで綴られる静かなコアラの日常が共感を呼んでいます。
描き下ろしもたっぷり収録！
コアラと友人たちのあたたかな日常が描かれます。