罪悪感ゼロ。デザート感覚で楽しめる！　キッコーマン、“プチ贅沢”な時間にぴったりな豆乳飲料「至福のごほうび」シリーズ新発売

キッコーマンソイフーズは3月23日、「キッコーマン 至福のごほうび」シリーズを全国で新発売しました。「至福のごほうび 豆乳飲料 白桃アールグレイ」「至福のごほうび 豆乳飲料 濃厚ショコラ」の2種類です。

■デザート感覚で楽しめる、味わいにこだわった豆乳飲料

「至福のごほうび」シリーズは、北海道産大豆ユキホマレを100％使用した、味わいにこだわった豆乳飲料。

パッケージ上部には「今日もおつかれさまでした」「今日もよくがんばりました」など、がんばった日をそっといたわるメッセージがそえられています。いつもよりがんばった時や、リラックスタイムのごほうびにぴったりの贅沢な味わいを届けます。

「至福のごほうび 豆乳飲料 白桃アールグレイ」は、国産白桃果汁とアールグレイの華やかな余韻を感じる豆乳飲料。

白桃と相性の良い、ベルガモットの香り豊かなアールグレイを使用することで、気品ある贅沢な味わいに仕上げました。食後のデザートやくつろぎのひとときにおすすめです。

「至福のごほうび 豆乳飲料 濃厚ショコラ」は、ショコラドリンクのような、甘さとほろ苦さが織りなす、濃厚な味わいを楽しめる豆乳飲料です。

1本で満足感のある飲みごたえに仕上げました。ゆっくりと、リラックスしたい時におすすめです。

■商品概要

「キッコーマン 至福のごほうび 豆乳飲料 白桃アールグレイ」

「キッコーマン 至福のごほうび 豆乳飲料 濃厚ショコラ」

内容量・容器：200ml 紙パック

希望小売価格（1本あたり）：各150円（消費税別）

※上記の希望小売価格は参考価格です。

発売日：2026年3月23日（一部コンビニエンスストアにて3月9日に先行発売）

販売地域：全国

（エボル）