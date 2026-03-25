Snow Manの目黒蓮が、『25ans』5月号特別版の表紙に登場。同誌の公式SNSでは、ブルガリのジュエリーをまとったSNS限定のスペシャルムービーも公開され、異なる雰囲気を見せる目黒の表現力に注目が集まっている。

【動画】目黒蓮『25ans』SNS限定ムービー／【写真】目黒蓮『25ans』表紙ビジュアル

■SNS限定ムービーでは“クール”と“爽やか”の両面も

ムービー内では、ブラウンのレザージャケット姿でクールな魅力を披露する一方、グレーのトップスに淡いトーンのジャケットを重ねたルックでは、やわらかな光の中で爽やかな雰囲気を演出。

さらに、白ジャケットにタートルネックを合わせたルックでは、端正な横顔と落ち着いたまなざしが印象を残し、上品で知的な魅力ものぞかせている。

カメラを見つめる鋭い視線から、ふと力の抜けた表情まで、短い映像の中でさまざまな空気感を表現。クールな目黒と爽やかな目黒、どちらの魅力も楽しめる仕上がりとなっている。

■『25ans』特別版表紙で見せた洗練された存在感

表紙ビジュアルで目黒は、艶感のあるブラウンのレザージャケットにゴールドのネックレスやリング、腕時計を合わせたラグジュアリーなスタイルを披露。まっすぐ前を見据えた凛とした表情が印象的で、洗練された大人のムードを漂わせている。

ブルガリのマスターピースとともに多彩なスタイルを着こなす目黒の姿に、SNSでは「色気の湿度高い」「あまりの美しさ倒れ込みそう」「なにこの美貌」「とんでもない破壊力」「ため息の出る美しさ」「眼福」などの声が寄せられている。

Snow Man

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