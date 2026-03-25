佐久間大介（Snow Man）がInstagramで、自身が主演する映画『スペシャルズ』（公開中）で共演した中本悠太（YUTA／NCT）と青柳翔との中華街でのお散歩＆ご飯ショットを公開した。

【写真】佐久間大介・中本悠太・青柳翔の中華街お散歩ショットなど①～③

■佐久間・中本・青柳が豪華な中華料理屋でゴキゲンな笑顔を披露

佐久間は「off shot」「撮影の休憩中に中華街を散歩して3人でご飯食べに行った」と添えて計5点の写真を公開。

オフショットで佐久間は、銀髪に丸メガネ、マスク姿で自撮り。隣でサングラスをかけた中本がニッコリ顔を出しており、少し後ろで青柳が下がり眉顔でピースしている。なんとロケーションは白昼の中華街ど真ん中！

さらに中本と青柳が、中華風のゴージャスな応接スペースでくつろぐ様子や、佐久間が大きな木彫りの装飾を眺めながら腰掛ける横顔も。そして円卓に並んだせいろを前に、3人ともピースではしゃぐ食事シーンも公開している。

コメント欄には「仲良しかわいい」「3人の平和な雰囲気が大好き」「銀髪丸メガネのさっくんかっこいい」「バレなかったのかな？」「休憩中なのに映画のワンシーンみたいなオーラある」「オフ感のあるさっくん見られてうれしい」「さっくんの横顔も彫刻のように綺麗」などといったファンの声が続々と届いている。

佐久間はこれまでも、中本や青柳、そして椎名桔平や小沢仁志といった『スペシャルズ』共演者とのオフショットをInstagramで公開している。

■佐久間・中本・青柳の中華街お散歩＆ご飯ショット

■『スペシャルズ』キャストの和やかご飯会

■商店街のど真ん中にズラリ並んだド迫力オフショット