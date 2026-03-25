三代目JSB『Numero TOKYO』に登場！「僕にとって三代目は、“仕事”ではなく“青春”なんです」（岩田剛典）
三代目 J SOUL BROTHERSが、3月27日発売の『Numero TOKYO』5月号特装版（増刊）カバーに登場する。
■撮影メイキング動画を3月27日に公開予定
特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録『ヌメロ・トウキョウ オム』では、「SEVEN, AS ONE：変わらず、隣に」と題し、24ページにわたって大特集を展開。
15周年という節目に集まったのは、都内のホテル。7人が共に過ごす時間は、どこか“大人の修学旅行”のように穏やかで、温かく、そしてどこまでも親密。言葉を交わさなくても通じ合う距離、ふと重なる笑い声、自然と寄り添う気配。ステージでは見せない素顔の瞬間が切り取られていく。
大人としての深みと、変わらない少年のような無邪気さ。その両方を併せ持つ彼らだからこそ描ける、“今”のリアルな関係性。さらに、15年目を迎えたそれぞれの現在地に迫るソロインタビューも収録。歩んできた軌跡、支え合ってきた絆、そしてこれから先の未来へ。“7人であること”の意味を、改めて見つめ直す。
変わらず、隣にいるということ。その当たり前が、どれほど特別なものか。
三代目 J SOUL BROTHERSの“今”を余すことなく閉じ込めた、ファン必携の一冊。ページをめくるたびに、7人の時間がそっとあなたの隣に寄り添う。ぜひ、その目で確かめよう。
その他、『Numero TOKYO』公式YouTubeチャンネルでは、撮影メイキング動画を3月27日に公開予定。
■三代目 J SOUL BROTHERS インタビュー ※抜粋
「いま続けられていることは“奇跡”とも言えるべきこと」（NAOTO）
「同じ道を伴走する6人の存在は大きかった」（小林直己）
「メンバーが揃ったときにものすごく大きな七角形が描けている」（ELLY）
「僕は、20代よりも30代のほうが100倍楽しかった」（山下健二郎）
「僕にとって三代目は、“仕事”ではなく“青春”なんです」（岩田剛典）
「6人に出会えたことが、自分の人生の最大の財産だと思います」（今市隆二）
「憧れが芽生えたときの少年みたいな気持ちが今もちゃんとある」（OMI/「O」は、ストローク有りが正式表記）
Photos : Tomoharu Kotsuji
Styling：Yasuhiro Watanabe
Hair ＆ Makeup：Chie, Daisuke Takagi, Max, Shinya Shimokawa
Hair：Go Utsugi
Makeup：Michiko Funabiki
Special Thanks：Grand Hyatt Tokyo
Editorial Assist：Mariko Kimbara, Shiori Kajiyama
Edit ＆ Text : Hisako Yamazaki
■書籍情報
2026.03.27 ON SALE
『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2026年5月号特装版（増刊）
■関連リンク
三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE
https://jsoulb.jp