三代目JSB『Numero TOKYO』に登場！「僕にとって三代目は、“仕事”ではなく“青春”なんです」（岩田剛典）

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三代目 J SOUL BROTHERSが、3月27日発売の『Numero TOKYO』5月号特装版（増刊）カバーに登場する。

■撮影メイキング動画を3月27日に公開予定

特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録『ヌメロ・トウキョウ オム』では、「SEVEN, AS ONE：変わらず、隣に」と題し、24ページにわたって大特集を展開。

15周年という節目に集まったのは、都内のホテル。7人が共に過ごす時間は、どこか“大人の修学旅行”のように穏やかで、温かく、そしてどこまでも親密。言葉を交わさなくても通じ合う距離、ふと重なる笑い声、自然と寄り添う気配。ステージでは見せない素顔の瞬間が切り取られていく。

大人としての深みと、変わらない少年のような無邪気さ。その両方を併せ持つ彼らだからこそ描ける、“今”のリアルな関係性。さらに、15年目を迎えたそれぞれの現在地に迫るソロインタビューも収録。歩んできた軌跡、支え合ってきた絆、そしてこれから先の未来へ。“7人であること”の意味を、改めて見つめ直す。

変わらず、隣にいるということ。その当たり前が、どれほど特別なものか。

三代目 J SOUL BROTHERSの“今”を余すことなく閉じ込めた、ファン必携の一冊。ページをめくるたびに、7人の時間がそっとあなたの隣に寄り添う。ぜひ、その目で確かめよう。

その他、『Numero TOKYO』公式YouTubeチャンネルでは、撮影メイキング動画を3月27日に公開予定。

■三代目 J SOUL BROTHERS インタビュー ※抜粋