25日14時現在の日経平均株価は前日比1563.30円（2.99％）高の5万3815.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1461、値下がりは100、変わらずは18と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を247.35円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が247.08円、東エレク <8035>が164.45円、ファストリ <9983>が81.83円、フジクラ <5803>が55.32円と続く。



マイナス寄与度は13.44円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が7.52円、任天堂 <7974>が2.71円、バンナムＨＤ <7832>が2.71円、ベイカレント <6532>が2.27円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は鉱業、その他製品の2業種のみ。値上がり率1位は保険で、以下、非鉄金属、ガラス・土石、銀行、機械、金属製品と続いている。



※14時0分6秒時点



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