Travis Japan川島如恵留、資格24個所持も大型免許狙う「搬入もやらせて」発言に会場笑い “兄貴”上田竜也とW主演「運命感じる」【EXシアター有明オープニングラインナップ発表会】
【モデルプレス＝2026/03/25】テレビ朝日が3月27日、有明に開業する複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」内に、新劇場「EXシアター有明」が4月25日よりオープンする。これに先立ち、3月25日にはオープニングラインナップ発表会が行われ、俳優の上田竜也やTravis Japanの川島如恵留らが登壇した。
【写真】大橋和也・寺西拓人・岩本照・岩田剛典ら豪華登壇
4月25日よりEXシアター有明が開場することにちなみ「この春、新たに始めたいこと」を聞かれると、川島は「大型免許を取りたいです！」と回答。「資格を取るのが好きで、今24個くらい持っているんですけど、最近だとボートの免許（小型船舶）なども取ったばかり」と明かし、「今めちゃくちゃ燃えているので、この流れで大型トラックを運転できるようになりたい」と意欲を語った。さらに「フォークリフトの資格も取りたい。搬入とかもぜひやらせてください」と笑顔で話し、会場の笑いを誘った。
一方、同じ質問に上田は「体重増加ですかね。先月くらいで4キロくらい痩せちゃったので、5〜6キロ筋肉で戻そうかなと思っています」とコメント。体作りへの意欲を明かした。
そんな上田と川島は、10月より舞台『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』でW主演として共演。上田は、演出を手がける堤幸彦について「緊迫感のあるミステリーの中に、ふんだんに笑いが込められている」と魅力を語り、「一見ミスマッチだが、堤監督が手がけることで素晴らしい作品になる」と絶賛。「裏でも常に面白いことを考えていて、ここでボケてほしいという場面でしっかりボケていた」と、現場でのエピソードも明かした。
一方、川島は上田との関係性について、「“タツ兄”と呼ばせてもらっているほどお世話になっている先輩」と紹介。ここ数年、毎年のように共演していることから「今回も10月公演ということで運命を感じている」と語った。
また、本作では同い年の探偵役としてW主演を務めることに触れ、「普段は先輩・後輩の関係ですが、舞台上では同じ立場としてどう並べるかが楽しみ」と期待。「大好きな先輩と一緒に事件を解決していく役なので、どんな関係性になるのか」と笑顔を見せていた。
『ノッキンオン・ロックドドア』は、第171回直木賞候補となったほか、数々の文学賞の受賞歴を誇る作家・青崎有吾による人気小説シリーズ。インターホンもドアチャイムもノッカーもない探偵事務所“ノッキンオン・ロックドドア”で待ち受けるのは、相棒かつライバルである、【HOW：不可能犯罪のトリック】の解明を得意とする御殿場倒理と、【WHY：不可解な状況から動機や理由】を解明する片無氷雨。事あるごとに衝突しながらも互いをリスペクトするW探偵が、次々と舞い込む謎に満ちた難事件を解決していく痛快ミステリーを初舞台化する。
EXシアター有明は、演劇やミュージカルに最適な自由度の高い舞台構造と、セリフや歌詞を聞き取りやすい音響設計を備え、華やかなラインナップで心躍る舞台の数々を生み出していく。今回のオープニングラインナップ発表会では、オープニングイヤーに上演される豪華作品が一挙に紹介された。
登壇したのは、こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』より、演出の河原雅彦、W主演を務めるなにわ男子・大橋和也とtimelesz寺西拓人。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』より、演出のいのうえひでのり、出演の古田新太。ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、翻訳・演出の小山ゆうな。ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』より、主演のSnow Man岩本照。『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より、演出の堤、W主演の上田と川島。ミュージカル『ミー＆マイガール』より、演出の小林香と主演の三浦宏規。ミュージカル『モンティ・パイソンのSPAMALOT』より、演出の福田雄一、主演の三代目 J SOUL BROTHERS岩田剛典が駆けつけ、それぞれ作品への思いや新劇場への期待を語った。（modelpress編集部）
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【写真】大橋和也・寺西拓人・岩本照・岩田剛典ら豪華登壇
◆川島如恵留、資格24個所持ｍ大型免許狙う “兄貴”上田竜也とW主演「運命」
4月25日よりEXシアター有明が開場することにちなみ「この春、新たに始めたいこと」を聞かれると、川島は「大型免許を取りたいです！」と回答。「資格を取るのが好きで、今24個くらい持っているんですけど、最近だとボートの免許（小型船舶）なども取ったばかり」と明かし、「今めちゃくちゃ燃えているので、この流れで大型トラックを運転できるようになりたい」と意欲を語った。さらに「フォークリフトの資格も取りたい。搬入とかもぜひやらせてください」と笑顔で話し、会場の笑いを誘った。
そんな上田と川島は、10月より舞台『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』でW主演として共演。上田は、演出を手がける堤幸彦について「緊迫感のあるミステリーの中に、ふんだんに笑いが込められている」と魅力を語り、「一見ミスマッチだが、堤監督が手がけることで素晴らしい作品になる」と絶賛。「裏でも常に面白いことを考えていて、ここでボケてほしいという場面でしっかりボケていた」と、現場でのエピソードも明かした。
一方、川島は上田との関係性について、「“タツ兄”と呼ばせてもらっているほどお世話になっている先輩」と紹介。ここ数年、毎年のように共演していることから「今回も10月公演ということで運命を感じている」と語った。
また、本作では同い年の探偵役としてW主演を務めることに触れ、「普段は先輩・後輩の関係ですが、舞台上では同じ立場としてどう並べるかが楽しみ」と期待。「大好きな先輩と一緒に事件を解決していく役なので、どんな関係性になるのか」と笑顔を見せていた。
◆上田竜也＆川島如恵留W主演「ノッキンオン・ロックドドア THE STAGAE」
『ノッキンオン・ロックドドア』は、第171回直木賞候補となったほか、数々の文学賞の受賞歴を誇る作家・青崎有吾による人気小説シリーズ。インターホンもドアチャイムもノッカーもない探偵事務所“ノッキンオン・ロックドドア”で待ち受けるのは、相棒かつライバルである、【HOW：不可能犯罪のトリック】の解明を得意とする御殿場倒理と、【WHY：不可解な状況から動機や理由】を解明する片無氷雨。事あるごとに衝突しながらも互いをリスペクトするW探偵が、次々と舞い込む謎に満ちた難事件を解決していく痛快ミステリーを初舞台化する。
◆新劇場「EXシアター有明」4月25日に開場
EXシアター有明は、演劇やミュージカルに最適な自由度の高い舞台構造と、セリフや歌詞を聞き取りやすい音響設計を備え、華やかなラインナップで心躍る舞台の数々を生み出していく。今回のオープニングラインナップ発表会では、オープニングイヤーに上演される豪華作品が一挙に紹介された。
登壇したのは、こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』より、演出の河原雅彦、W主演を務めるなにわ男子・大橋和也とtimelesz寺西拓人。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』より、演出のいのうえひでのり、出演の古田新太。ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、翻訳・演出の小山ゆうな。ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』より、主演のSnow Man岩本照。『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より、演出の堤、W主演の上田と川島。ミュージカル『ミー＆マイガール』より、演出の小林香と主演の三浦宏規。ミュージカル『モンティ・パイソンのSPAMALOT』より、演出の福田雄一、主演の三代目 J SOUL BROTHERS岩田剛典が駆けつけ、それぞれ作品への思いや新劇場への期待を語った。（modelpress編集部）
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