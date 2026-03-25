元ＡＡＡで歌手の伊藤千晃が２５日までに自身のインスタグラムを更新。道着姿の親子ショットを公開した。

伊藤はインスタグラムに「息子が空手の大会で、個人組手 初優勝」と書き始め、賞状とメダルを手にした息子との道着姿のツーショットを披露した。

「規模は大きくないけど、“個人で勝ち取った優勝”はやっぱり特別 ここ最近は、勝っていたのに最後で負けてしまうことが続いて、少し自信をなくしていた時期もあって… 結果を出すって本当に簡単じゃないけど、“空手が好き“という気持ちで、毎日コツコツ積み重ねてきた時間 前より早起きして練習する日も増えて、その姿にすごく成長を感じました」と振り返り、「よく頑張ったねおめでとう」と息子を褒めた。

さらに「私も空手を始めて気づけば黄色帯に笑」と告白。「親子でそれぞれのペースで、これからも楽しみながら頑張っていきます」とつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「息子くん優勝おめでとうございます」「流石ちあちゃんの息子だね」「ちあきちゃんがママの顔だぁー」「えーーーちーちゃん空手してるのー！！」「何でも挑戦し続けるちあちゃんも凄い」「親子で同じスポーツするの、楽しそう」「ちあちゃんの空手姿みたい」などの声が寄せられている。