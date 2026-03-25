眄ナ産の直輸入ワイン 「プリオリ キャンティリゼルヴァ」 サクラワインアワード最高賞

郄瀬物産は直輸入販売するイタリア産ワイン「プリオリ キャンティ リゼルヴァ750㎖」が「第13回サクラワインアワード2026」で最高賞のダイヤモンドトロフィー賞を受賞した。

「プリオリ キャンティ リゼルヴァ750㎖」はレオナルド・ダ・ヴィンチ生誕の地であるイタリア・トスカーナ州ヴィンチ村の畑から取れたブドウを使用。

フランス産オーク樽で12か月熟成し、バニラやシナモンのスパイシーな香りとチェリーなどの果実味の調和がとれた赤ワイン。

「サクラワインアワード」はワイン業界に携わる日本の女性によるアジア最大級のブラインドテイスティングイベント。第13回サクラワインアワード2026には、世界37か国から3715品がエントリー。「プリオリ キャンティ リゼルヴァ750㎖」は出品商品の中から、わずか1.7％選出される最高賞「ダイヤモンドトロフィー」に輝いた。

そのほか、郄瀬物産の直輸入ワインでは、「プリオリ キャンティ」がダブルゴールド賞、「モンフォード エステート ソーヴィニヨンブラン」が「ダブルゴールド賞」に輝いたほか、ゴールド賞11品、シルバー賞10品の計24品が受賞した。

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