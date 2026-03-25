Snow Man岩本照（42）Travis Japan川島如恵留（31）らが25日、4月25日に開業する東京・EX THEATER ARIAKEで、「オープニングラインナップ発表会」に登壇した。

新劇場の会場にちなみ、「この春新たに始めたいこと」についてトーク。岩本は周囲から「もうやっているでしょ」と突っ込みを受けつつも「スクワットですかね」とキントレ一筋。「スクワットに集中してやって来た人生でなかったので、この春からより下半身の方に力をためて過ごしていけたらと思います」とストイック。上田竜也（42）も「体重増加ですかね。先月くらいに4キロくらい痩せちゃったので、5、6キロ筋肉で戻そうかなと思います」と続いた。

川島は「大型免許を取りたいです。でっかいトラックとか運転できる人めっちゃかっこいいじゃないですか！」と学びに意欲的。「宅地建物取引士」など大量の資格を持つことで知られ、すでに24個の資格を取得済み。最近は小型船操縦の免許を取っており、モチベーションがより高く「フォークリフトとかも取りたいなと思っていて。搬入とかもぜひやらせてください」と裏方仕事も視野？に入れた。

俳優の三浦宏規（27）は「花粉症がひどくて、そろそろ良いクリニックをみつけたい」と回答。岩田剛典（37）は、最近は作詞だけでなく作曲にも挑戦中という。「興味がある分野だったので今年になってから始めました。いつの日か聞いていただける日が来るようにつくっていきたいです」と語った。