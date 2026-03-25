IS:SUE・平美乃理ら「サツコレ2026SS」追加出演者解禁
【モデルプレス＝2026/03/25】2026年5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターにて開催される北海道のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』（略称：『サツコレ2026SS』）の公式X（旧Twitter）より、4人組ガールズグループ・IS:SUE（読み：イッシュ）ら4組の追加出演者が発表された。
【写真】「サツコレ2026SS」第1弾出演者
この度、ゲストモデルとして、平美乃理の出演が決定。また、ゲストに武田麗聖、大西陽羽、さらにアーティストとしてIS:SUEの出演が決定した。
『サツコレ』は、2007年の初開催から今回で24回目を迎えるファッション＆カルチャーイベント。北海道・札幌でアパレルやビューティー業界に関わる地元スタッフを中心に、札幌のマーケット活性化を目的とし、毎年開催されてきた。23回目の開催となった前回（2025年11月開催）は、総勢120人以上の豪華出演者による約4時間半におよぶ充実のステージで、全国から会場に集まったのべ3470人の観客とオンラインの視聴者を大いに沸かせた。
今回のテーマは「STARLIGHT」（スターライト）。これは、2026年6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなる。“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、単に並び立つものではなく、互いに響き合いながら、新たな未来を照らす光となる。
異なる価値観が重なり合うとき、そこには新しい創造が生まれる。多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間を描き出す。そして『サツコレ』は、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を、北の大地・札幌から日本全国へ、さらには世界へと届ける。
今回のキービジュアルを手掛けたのは、等身大の女の子たちを繊細なタッチで描く人気イラストレーター・kakimaku氏。札幌と沖縄で対になる美麗なビジュアルとなっている。（modelpress編集部）
開催日時：2026年5月17日（日）13：00開場 14：00開演（予定）
会場：札幌コンベンションセンター（北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）
ゲストモデル：おさき、さくら、長浜広奈、希空、実熊瑠琉、MINAMI、平美乃理 ほか後日発表予定（※50音順）
スペシャルゲスト：元之介、りんか ほか後日発表予定
ゲスト：大西陽羽、武田麗聖、ハルカ ほか
アーティスト：IS:SUE
【Not Sponsored 記事】
◆「サツコレ2026SS」IS:SUEら出演者発表
この度、ゲストモデルとして、平美乃理の出演が決定。また、ゲストに武田麗聖、大西陽羽、さらにアーティストとしてIS:SUEの出演が決定した。
◆「サツコレ2026SS」テーマは「STARLIGHT」
『サツコレ』は、2007年の初開催から今回で24回目を迎えるファッション＆カルチャーイベント。北海道・札幌でアパレルやビューティー業界に関わる地元スタッフを中心に、札幌のマーケット活性化を目的とし、毎年開催されてきた。23回目の開催となった前回（2025年11月開催）は、総勢120人以上の豪華出演者による約4時間半におよぶ充実のステージで、全国から会場に集まったのべ3470人の観客とオンラインの視聴者を大いに沸かせた。
今回のテーマは「STARLIGHT」（スターライト）。これは、2026年6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなる。“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、単に並び立つものではなく、互いに響き合いながら、新たな未来を照らす光となる。
異なる価値観が重なり合うとき、そこには新しい創造が生まれる。多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間を描き出す。そして『サツコレ』は、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を、北の大地・札幌から日本全国へ、さらには世界へと届ける。
今回のキービジュアルを手掛けたのは、等身大の女の子たちを繊細なタッチで描く人気イラストレーター・kakimaku氏。札幌と沖縄で対になる美麗なビジュアルとなっている。（modelpress編集部）
◆「SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER」開催概要
開催日時：2026年5月17日（日）13：00開場 14：00開演（予定）
会場：札幌コンベンションセンター（北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）
ゲストモデル：おさき、さくら、長浜広奈、希空、実熊瑠琉、MINAMI、平美乃理 ほか後日発表予定（※50音順）
スペシャルゲスト：元之介、りんか ほか後日発表予定
ゲスト：大西陽羽、武田麗聖、ハルカ ほか
アーティスト：IS:SUE
【Not Sponsored 記事】