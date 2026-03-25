【ココス】北海道産帆立のグラタンと菜の花のアヒージョが登場、「今月のグルメ〜4月〜」開催

ファミリーレストラン「ココス」は、4月1日より「今月のグルメ〜4月〜」を開催する。期間中は、北海道産帆立を使用したグラタンとビーフハンバーグステーキを組み合わせたメニューと、春が旬の菜の花を使ったシーフードアヒージョを展開する。

菜の花とシーフードのアヒージョの商品画像はこちら

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆ビーフハンバーグステーキ&北海道産帆立のグラタン 1,529円

つなぎなしビーフ100%のビーフハンバーグステーキと、大粒の北海道産帆立を使ったまろやかなグラタンを一度に楽しめるメニュー。帆立の貝殻に盛り付けたグラタンには、丸ごと1個分の帆立の身や小柱、ブロッコリーを使用し、具沢山に仕上げた。

+税込110円で石窯パンまたはライス付きに変更可能

◆菜の花とシーフードのアヒージョ 539円

春が旬の菜の花に、ムール貝や海老、小柱、イカを合わせた具沢山のアヒージョ。ガーリック香るオイルソースが素材の旨みを引き立てる。バゲット付きで提供し、具材と合わせたりオイルソースに浸したりして楽しめる。追加バゲット(税込66円)も用意する。

※全国504店舗で販売予定(3月25日時点)

※空港店舗では実施しない

※4月下旬に販売終了予定