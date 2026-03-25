【第83回プライズフェア】 2月26日 開催

セガ フェイブは、2月26日に開催された「第83回プライズフェア」にてプライズフィギュアの新作を公開した。

「第83回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年7月から2026年9月に展開を予定しているプライズ景品を展示。

同社はTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」などマンガ、アニメのキャラクターたちのプライズフィギュアを展示。劇中を彷彿とさせる躍動感あふれるポーズからしなやかで美しいポーズなどキャラクターの個性を引き出す造形が魅力となっている。

また、机にほっこり癒し空間を彩る“テルマエ・湯～とぴあ”からは『とある科学の超電磁砲T』が登場。

TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」

【呪術廻戦 死滅回游 Luminasta-秤金次-】

2026年7月 登場予定

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

【劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 ハイプレミフィギュア"レゼ" 再登場】

2026年8月 登場予定

Yumemirizeシリーズ

【劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」 Yumemirize -司波深雪-】

2026年7月 登場予定

【Re:ゼロから始める異世界生活 Yumemirize -レム-～大熊猫～】

2026年7月 登場予定

“テルマエ・湯～とぴあ”シリーズ

【とある科学の超電磁砲T テルマエ・湯～とぴあ-御坂美琴-】

2026年7月 登場予定

【とある科学の超電磁砲T テルマエ・湯～とぴあ-食蜂操祈-】

2026年7月 登場予定

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

(C)2024 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校四葉継承編製作委員会

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T

※開発中につき、実際の製品とはデザインが異なる場合がございます。