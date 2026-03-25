映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とクリスピー・クリーム・ドーナツがコラボ 本物そっくり“ヨッシーのタマゴ”も
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下：KKDJ）は、イルミネーションと任天堂とユニバーサル・ピクチャーズによる新作アクションアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）とコラボレーションし、映画の世界をコンセプトとしたドーナツ4種をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で、4月8日から期間限定で販売する。さらに同期間限定で「渋谷シネタワー店」が映画の世界を体験できる内装に変身するほか、数量限定のコラボバッグや購入者限定の特典などさまざまなコラボレーション施策を全店舗で展開する。
【写真】ワクワクが止まらない！ハテナブロック ボックスから登場するドーナツ一覧
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、任天堂とイルミネーションが贈る、スーパーマリオブラザーズの世界を基にしたアニメーション映画で、2023年に公開され全世界で13億ドル以上の興行収入を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く作品。KKDJは日本上陸20周年を記念し、この世界中で愛され続けるエンターテインメント作品とコラボレーション。映画の“冒険の世界”を表現したコラボレーションドーナツのほか、「食べて・見て・集めて」楽しめるさまざまな体験を届ける。
今回登場するコラボドーナツは、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の物語の鍵ともなる人気キャラクター、マリオ・ヨッシー・チコをモチーフにした3種に加えて、スーパーマリオの世界を象徴する「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種。
『マリオ ストロベリー』（388円／イートイン396円）は、マリオをイメージした“マリオカラー”のドーナツ。ふわふわのドーナツをマリオのイメージカラーである赤いストロベリーアイシングでコーティング。マリオの衣装をイメージした赤と青のスプリンクルと、映画のギャラクシー感を表現した小さな星型のシュガースプレーをトッピングし、仕上げにマリオのトレードマークである帽子をピックであしらった。
『ヨッシー カスタード エッグ』（410円／イートイン418円）は、ヨッシーのタマゴをイメージしたドーナツ。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上に、ヨッシーのタマゴのもようをイメージした楕円の緑色のプレートチョコをのせた。ドーナツの中には北海道産ミルク入りのカスタードクリームが入っている。見た目も本物にそっくりな、遊び心のある商品。
『チコ & ブルーベリー ギャラクシー』（410円／イートイン418円）は、映画の世界観を、重要キャラクターであるチコを主役に表現した特別な一品。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上から、ピンクのストロベリーコーティングと黄色のプリン風味コーティングで銀河の不思議な世界を表現し、その上から宇宙に見立てたブルーベリーのジューシーなナパージュをコーティング。きらめく星の輝きをイメージした銀色のアラザンを上から散りばめ、カラフルなチコのモナカをのせた。
スーパーマリオでおなじみの「ハテナブロック」をイメージした『ハテナブロック ボックス （1個）』（540円／イートイン550円）は、本物の「ハテナブロック」のようなデザインの正方形のボックスにドーナツが１つ入っている、特別なボックスで登場。カスタード風味コーティングのドーナツに“アイテム”のピックがランダムでついてくる。“アイテム”は「ヨッシーのタマゴ」「スーパーキノコ」「ファイアフラワー」「アイスフラワー」「アカこうら」の5種類あり、ボックスを開けるまで中身がわからない、ワクワク感あふれる仕掛けでおいしさだけでなく楽しさも届ける。
また、コラボレーション期間中は、「渋谷シネタワー店」が映画の世界に入り込んだような空間に変身。マリオやヨッシーだけでなく、ピーチ姫やキノピオ、クッパjr.など映画に登場するさまざまなキャラクターたちが描かれた装飾で店内を賑やかに演出する他、映画の世界を表現した特別なフォトスポットも用意する。
さらにコラボレーションを記念して、コラボドーナツ3種に加え定番人気の『オリジナル・グレーズド』や『ダブル チョコ クランチ』を一緒に詰め合わせた『ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）』（1177円／イートイン1199円）を、映画の世界を描いた限定デザインのボックスで提供するほか、映画の世界をいつでも持ち歩けるコラボデザインのエコバッグを4000枚限定で販売する。
加えて、『ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）』を購入すると、ここでしか手に入らない限定デザインのステッカーをプレゼントする特別キャンペーンも実施。ステッカーはコラボドーナツとリンクしたキャラクター、「マリオ」「ヨッシー」「ロゼッタ＆チコ」の3種類で、1箱購入につきランダムで1枚もらえる。
※価格は全て税込
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、任天堂とイルミネーションが贈る、スーパーマリオブラザーズの世界を基にしたアニメーション映画で、2023年に公開され全世界で13億ドル以上の興行収入を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く作品。KKDJは日本上陸20周年を記念し、この世界中で愛され続けるエンターテインメント作品とコラボレーション。映画の“冒険の世界”を表現したコラボレーションドーナツのほか、「食べて・見て・集めて」楽しめるさまざまな体験を届ける。
今回登場するコラボドーナツは、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の物語の鍵ともなる人気キャラクター、マリオ・ヨッシー・チコをモチーフにした3種に加えて、スーパーマリオの世界を象徴する「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種。
『マリオ ストロベリー』（388円／イートイン396円）は、マリオをイメージした“マリオカラー”のドーナツ。ふわふわのドーナツをマリオのイメージカラーである赤いストロベリーアイシングでコーティング。マリオの衣装をイメージした赤と青のスプリンクルと、映画のギャラクシー感を表現した小さな星型のシュガースプレーをトッピングし、仕上げにマリオのトレードマークである帽子をピックであしらった。
『ヨッシー カスタード エッグ』（410円／イートイン418円）は、ヨッシーのタマゴをイメージしたドーナツ。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上に、ヨッシーのタマゴのもようをイメージした楕円の緑色のプレートチョコをのせた。ドーナツの中には北海道産ミルク入りのカスタードクリームが入っている。見た目も本物にそっくりな、遊び心のある商品。
『チコ & ブルーベリー ギャラクシー』（410円／イートイン418円）は、映画の世界観を、重要キャラクターであるチコを主役に表現した特別な一品。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上から、ピンクのストロベリーコーティングと黄色のプリン風味コーティングで銀河の不思議な世界を表現し、その上から宇宙に見立てたブルーベリーのジューシーなナパージュをコーティング。きらめく星の輝きをイメージした銀色のアラザンを上から散りばめ、カラフルなチコのモナカをのせた。
スーパーマリオでおなじみの「ハテナブロック」をイメージした『ハテナブロック ボックス （1個）』（540円／イートイン550円）は、本物の「ハテナブロック」のようなデザインの正方形のボックスにドーナツが１つ入っている、特別なボックスで登場。カスタード風味コーティングのドーナツに“アイテム”のピックがランダムでついてくる。“アイテム”は「ヨッシーのタマゴ」「スーパーキノコ」「ファイアフラワー」「アイスフラワー」「アカこうら」の5種類あり、ボックスを開けるまで中身がわからない、ワクワク感あふれる仕掛けでおいしさだけでなく楽しさも届ける。
また、コラボレーション期間中は、「渋谷シネタワー店」が映画の世界に入り込んだような空間に変身。マリオやヨッシーだけでなく、ピーチ姫やキノピオ、クッパjr.など映画に登場するさまざまなキャラクターたちが描かれた装飾で店内を賑やかに演出する他、映画の世界を表現した特別なフォトスポットも用意する。
さらにコラボレーションを記念して、コラボドーナツ3種に加え定番人気の『オリジナル・グレーズド』や『ダブル チョコ クランチ』を一緒に詰め合わせた『ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）』（1177円／イートイン1199円）を、映画の世界を描いた限定デザインのボックスで提供するほか、映画の世界をいつでも持ち歩けるコラボデザインのエコバッグを4000枚限定で販売する。
加えて、『ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）』を購入すると、ここでしか手に入らない限定デザインのステッカーをプレゼントする特別キャンペーンも実施。ステッカーはコラボドーナツとリンクしたキャラクター、「マリオ」「ヨッシー」「ロゼッタ＆チコ」の3種類で、1箱購入につきランダムで1枚もらえる。
※価格は全て税込