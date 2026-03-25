【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄2文字を考えてみよう！ ヒントは文房具や数字の種類
日常生活や学校の授業で見聞きする言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした脳のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、デスクワークに欠かせない道具から、算数で習う数字の分類、さらには自然界の特殊な環境や成分を凝縮したものまで、バラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□い
え□□
ほっち□□
□□う
ヒント：紙を重ねて針で留める文房具のことを、日本では一般的に何と呼びますか？
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▼解説
きすい（汽水）
えきす（エキス）
ほっちきす（ホッチキス）
きすう（奇数）
海水と淡水が混ざる「汽水（きすい）」、成分を濃縮した「エキス（えきす）」、事務作業の相棒「ホッチキス（ほっちきす）」、そして数学の基礎となる「奇数（きすう）」。自然科学から日常生活、そして学習用語まで、全く異なる背景を持つ言葉たちが「きす」という共通の響きによって丁寧につながりました。身近な言葉の中に意外な共通点を見つけると、頭がすっきりとした心地よさに包まれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、デスクワークに欠かせない道具から、算数で習う数字の分類、さらには自然界の特殊な環境や成分を凝縮したものまで、バラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
え□□
ほっち□□
□□う
ヒント：紙を重ねて針で留める文房具のことを、日本では一般的に何と呼びますか？
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正解：きす正解は「きす」でした。
▼解説
きすい（汽水）
えきす（エキス）
ほっちきす（ホッチキス）
きすう（奇数）
海水と淡水が混ざる「汽水（きすい）」、成分を濃縮した「エキス（えきす）」、事務作業の相棒「ホッチキス（ほっちきす）」、そして数学の基礎となる「奇数（きすう）」。自然科学から日常生活、そして学習用語まで、全く異なる背景を持つ言葉たちが「きす」という共通の響きによって丁寧につながりました。身近な言葉の中に意外な共通点を見つけると、頭がすっきりとした心地よさに包まれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)