F1衣装のミッキー＆ミニーが日本初登場！ サプライズで東京タワーに駆けつける〈取材レポ〉
「2026 F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース（以下、「F1日本グランプリ」）」の公式プロモーションイベント「F1TOKYO FAN FESTIVAL 2026」が、3月25日（水）に東京タワーで開催された。本イベントでは、ディズニーステージ「ディズニーｘF1®『Fuel the Magic』」が実施され、F1の世界観にインスパイアされた新衣装をまとったミッキーとミニーがサプライズで駆けつけた。
【写真】かっこい〜！ F1衣装に身を包んだミッキー＆ミニーをアップで見る
■満員のゲストに迎えられて登場！
ディズニーは、F1と複数年にわたるコラボレーションキャンペーン「Fuel the Magic」を展開中。2月27日には、今年もキャンペーンの世界的な展開＆拡張を実施すると発表し、WEBTOONによるレースをテーマにしたオリジナルコミックシリーズを配信するほか、限定グッズや特別イベントを主要グランプリにあわせて展開予定。また、「GENTLE MONSTER」や「ユニクロ」との特別コレクションも世界・日本で展開する。
今回のディズニーステージは、小雨が降る中での開催だったが、会場はゲストで満員。そんな中、ミッキーマウスとミニーマウスがサプライズ登場し、ディズニー×F1コラボレーションを象徴する新衣装を日本で初めてお披露目した。
本イベントには、ウォルト・ディズニー・ジャパン ブランド・コマーシャリゼーション ゼネラルマネージャーの兼田裕之氏も登壇。
兼田氏は「ディズニーとF1って、皆さんにとってちょっと意外に感じると思うのですが、世界中を熱狂させるようなクリエイティビティーや、人の心を動かす体験を生み出すという点で共通しており、強い思いで結束したグローバルブランドとなります」と説明。
注目している取り組みとして、昨年11月のラスベガスGPで行われたミッキー登場のショーと、先週、中国・上海でミッキーとミニーがレース会場に登場したことを挙げ、「たくさんの熱量の高い皆様に迎えていただいて、わたしも本当にうれしく思っております」と喜びをあらわにした。
加えて「ミッキーとミニーはF1とともに世界を旅しており、昨年のラスベガス、先週の上海の勢いや熱をそのままに東京にやってきてくれました」とミッキーとミニーに感謝。「東京会場は始まりにすぎません。これから皆さんの心を揺さぶるような、魔法のような瞬間をこれから1年かけてお届けできるように、われわれも頑張っていきますので、ぜひ期待してください」と呼びかけた。
■満員のゲストに迎えられて登場！
ディズニーは、F1と複数年にわたるコラボレーションキャンペーン「Fuel the Magic」を展開中。2月27日には、今年もキャンペーンの世界的な展開＆拡張を実施すると発表し、WEBTOONによるレースをテーマにしたオリジナルコミックシリーズを配信するほか、限定グッズや特別イベントを主要グランプリにあわせて展開予定。また、「GENTLE MONSTER」や「ユニクロ」との特別コレクションも世界・日本で展開する。
今回のディズニーステージは、小雨が降る中での開催だったが、会場はゲストで満員。そんな中、ミッキーマウスとミニーマウスがサプライズ登場し、ディズニー×F1コラボレーションを象徴する新衣装を日本で初めてお披露目した。
本イベントには、ウォルト・ディズニー・ジャパン ブランド・コマーシャリゼーション ゼネラルマネージャーの兼田裕之氏も登壇。
兼田氏は「ディズニーとF1って、皆さんにとってちょっと意外に感じると思うのですが、世界中を熱狂させるようなクリエイティビティーや、人の心を動かす体験を生み出すという点で共通しており、強い思いで結束したグローバルブランドとなります」と説明。
注目している取り組みとして、昨年11月のラスベガスGPで行われたミッキー登場のショーと、先週、中国・上海でミッキーとミニーがレース会場に登場したことを挙げ、「たくさんの熱量の高い皆様に迎えていただいて、わたしも本当にうれしく思っております」と喜びをあらわにした。
加えて「ミッキーとミニーはF1とともに世界を旅しており、昨年のラスベガス、先週の上海の勢いや熱をそのままに東京にやってきてくれました」とミッキーとミニーに感謝。「東京会場は始まりにすぎません。これから皆さんの心を揺さぶるような、魔法のような瞬間をこれから1年かけてお届けできるように、われわれも頑張っていきますので、ぜひ期待してください」と呼びかけた。