NHKは、大谷翔平選手・山本由伸投手が所属するドジャースの開幕3連戦を、3月27日9時より生中継する。28日の第2戦は、NHK ONEでも同時・見逃し配信する。

合わせて、今シーズンからMLBデビューとなる村上宗隆選手が所属するホワイトソックス、岡本和真選手が所属するブルージェイズの開幕戦もNHK BSで生放送する。

ドジャース戦は斎藤隆、長谷川滋利。ホワイトソックス、ブルージェイズ戦は伊東勤が解説を担当する。

なおNHKは、今シーズンも、大谷翔平選手や山本由伸投手らのドジャースの試合を中心に伝えるが、日本選手が所属する他のチームの試合も含めて、1日2試合放送することも計画。

具体的には、レギュラーシーズンで160試合以上、ポストシーズンなどを含めると、昨シーズン並みか、それを超える200試合以上の中継を予定しているという。

開幕戦放送予定

MLB2026 「ダイヤモンドバックス」対「ドジャース」

・3月27日(金) 午前9時～ ＜NHK BS＞

・3月28日(土) 午前10時40分～ ＜総合テレビ・BSP4K同時＞

・3月29日(日) 午前10時～ ＜NHK BS＞

MLB2026 「ホワイトソックス」対「ブルワーズ」

・3月27日(金) 午前3時～ ＜NHK BS＞

MLB2026 「アスレティックス」対「ブルージェイズ」

・3月28日(土) 午前8時～ ＜NHK BS＞

・3月29日(日) 午前4時～ ＜NHK BS＞