イングランドの女子プロサッカーリーグ「ウィメンズスーパーリーグ(WSL)」に所属するリヴァプールFCウィメンが日本時間24日、公式インスタグラムを更新。チームの一員である長野風花選手と清水梨紗選手が女子日本代表としてAFC女子アジアカップを制覇したことを盛大に祝福しました。

クラブは今回、祝福する一連の投稿でチームに合流した長野選手、清水選手をチームメートが手厚く迎える動画や写真を公開。動画はその日本代表の2人がチームのトレーニング施設に入る場面から始まり、中では大勢のチームメートらが小さな日本の国旗を振りながら花道をつくって迎えます。

そして迎え入れられた長野選手と清水選手はチームメートらの姿を見ると笑顔を作り、はしゃぐ様子も見せ喜びを表現。その後、監督やチームメートとハグする様子もありました。また公開されたフォトには、施設の至る所に日本の国旗を飾っている様子もわかり、盛大に2人を祝福したことがうかがえます。

またクラブは「私たちはあなたをとても誇りに思っています」や「私たちの元に戻ってくるアジアカップ勝者を特別に歓迎します」とつづり、長野選手と清水選手の活躍を称えてもいます。