ソフトバンクグループ<9984.T>が大幅続伸、一時８．６％高の３８３３円まで上値を伸ばす場面があった。米国株市場でＡＩ関連株はひと頃の勢いがなく跛行色の強い展開となっている。ＡＩインフラへの過剰投資懸念がくすぶるなか、前週末２０日に同社は米オハイオ州で５０００億ドル規模のＡＩデータセンターへの投資計画を発表したが、全体地合い悪もあって反応は限定的だった。ただ、株価は昨年１０月２９日の最高値６９２３円７０銭（修正後株価）から約４５％下落しており、値ごろ感からの買いも入りやすくなっている。



そうしたなか、同社傘下の英半導体設計アーム・ホールディングス＜ARM＞が２４日、ＡＩ半導体の自社開発を始めることを発表した。これによる新たな収益機会の獲得が期待されることで、アームの株価は時間外で８％高に買われる人気となった。これがソフトバンクＧの株価も刺激し、底値買いを後押しする形となっている。



出所：MINKABU PRESS