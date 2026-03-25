ネットプロテクションズホールディングス<7383.T>が大幅続伸している。この日、セレクトショップを展開するビームス（東京都渋谷区）が運営するＢＥＡＭＳ公式オンラインショップに、後払い決済サービス「ａｔｏｎｅ（アトネ）」の提供を開始したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



「ａｔｏｎｅ」は、通販・実店舗の両方で利用できる後払い決済サービス。購入者は銀行口座やクレジットカード情報の登録・チャージなしで購入後に支払いが可能である一方、事業者にとっては購入直前の離脱を防ぎ、売り上げロスの減少につながるなどのメリットがある。その場ですぐに決済ができるため、購買までのリードタイムを短縮することができ、ＳＮＳから流入してきた新規層の購入率の向上が期待されている。



出所：MINKABU PRESS