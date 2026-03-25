2026年3月、乃木坂46から小川彩、小津玲奈、長嶋凛桜、矢田萌華、櫻坂46から中川智尋、日向坂46からは大野愛実、高井俐香が高校卒業のタイミングを迎えた。学生生活とグループ活動を両立してきたメンバーにとって、高校卒業という区切りが新たな一歩に繋がることは少なくない。今年の顔ぶれを見ても、すでに前線で役割を担っているメンバーと、ここから一気に存在感を増していきそうなメンバーが並んでいるのが印象的だ。本記事では、そんな7人の現在地をたどりながら、この春以降の可能性を考えていきたい。

（関連：【映像】日向坂46 大野愛実がCanCam新専属モデルに就任！専属初撮影に密着）

＜乃木坂46＞

まず乃木坂46の小川。5期生最年少として加入して以来、その愛らしいビジュアルや親しみやすいキャラクターで存在感を放ってきた小川だが、ここにきて印象的なのは、そうした魅力の上に落ち着きや安定感が重なってきたことだ。選抜メンバーとして活動を重ね、冠ラジオ『乃木坂46 小川彩のbaby baby maybe』（bayfm）では一人で言葉を届ける機会も増えた。さらにグラビアや雑誌での露出も続いており、『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』（東京ニュース通信社）では表紙に抜擢されている。場の空気を柔らかくする親しみやすさと、ステージでしっかり視線を惹きつける力。その両方を備えているのが、今の小川の強さだろう。井上和や菅原咲月ら同期とはまた違った角度から、乃木坂46の次代を担う存在へと歩みを進めている。

6期生の小津、長嶋、矢田には、それぞれ違った角度から期待が集まる。小津は2025年5月に学業専念のため活動休止を発表し、ブログでもその決断と、『乃木坂 46 真夏の全国ツアー2025』に参加できない悔しさを率直に綴っていた（※1）。だが見方を変えれば、高校卒業後の小津には伸びしろがあるとも言えると思う。長嶋は、弓道の経験に触れながら、自分の得意なことを仕事に繋げていきたいという意識も覗かせている。彼女は、派手さで惹きつけるというよりも、ライブやミート＆グリートの積み重ねの中で魅力が伝わっていくタイプなのだろう。

そして矢田は、40thシングル表題曲「ビリヤニ」でWセンターを務め、さらに秋田魁新報社の2026年「秋田が好きだ！」キャンペーンのキャラクターにも就任している。乃木坂46のイメージを体現するようなその佇まいと、地元に根差した発信力を併せ持っている点は、すでに彼女の大きな武器になっている。小川が今の乃木坂46の前線に立つ存在だとすれば、小津、長嶋、矢田は6期生の中からグループの新しい景色を押し広げていく存在になっていきそうだ。

＜櫻坂46＞

櫻坂46の四期生として加入した中川は、ビジュアル面での存在感を示しつつ、『5th TOUR 2025 “Addiction”』では東京ドーム公演からツアーに参加するなど、大きなステージでの経験も重ねてきた。その現在地を最も象徴しているのが、14thシングル『The growing up train』収録の「くらげらしく」で初のユニット曲メンバーに選ばれたことだろう。ブログでは、歌うことは得意ではないけれど好きだと綴り、ユニット曲に参加することは加入当初からの憧れだったとも明かしている（※2）。

櫻坂46は、高いパフォーマンス性の中で一人ひとりが自分の役割を掴み取っていくグループだ。その中で中川は、経験を積みながら少しずつ自分の輪郭を浮かび上がらせている段階にある。高校卒業を経て、ライブの本数や露出がさらに増えていけば、ここから一気に存在感を強めていくことも十分にありそうだ。

＜日向坂46＞

そして日向坂46では、大野と高井の2人が高校を卒業。同じ節目を迎えながらも、現在の見え方はかなり対照的だ。大野は16thシングル表題曲「クリフハンガー」でセンターを担い、グループの中心に立つ新たな存在として注目を集めている。さらに、その活動はグループ内にとどまらない。2026年春放送の連続ドラマ『ラジオスター』（NHK総合）で小野まな役を務め、3月23日発売の『CanCam』5月号（小学館）からは専属モデルとしても活動をスタートさせた。音楽に加えて、演技、ファッションという分野でも表現の場を広げており、日向坂46の名前を外へ届けていく役割も担い始めている。

一方の高井は、『五期生「おもてなし会」』での「サンタ・ルチア」やボイトレ企画を通して、歌を武器にできるメンバーであることを着実に示し、「クリフハンガー」では選抜メンバーに選ばれた。積極的に前に出ていくタイプではないものの、歌との向き合い方や言葉の選び方には、彼女の“らしさ”がしっかりと表れている。時間をかけて確かな支持を広げていくタイプだからこそ、今後さらに経験を重ねていく中で、グループ内での存在感もより濃くなっていくだろう。

高校卒業を経て、グループでの役割がより明確になり、それぞれの進む方向が見え始めるタイミングでもある。この春以降、彼女たちの名前を目にする機会はさらに増えていきそうだ。

※1：https://www.nogizaka46.com/s/n46/diary/detail/103464※2：https://sakurazaka46.com/s/s46/diary/detail/68389

（文＝川崎龍也）