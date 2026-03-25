MAZZEL、原因は自分にある。、n.SSign、吉澤要人×雨宮翔『S Cawaii! ME 2026 SPRING』カバーカット一挙公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

好評発売中の『S Cawaii! ME 2026 SPRING』（3月23日発売）。

このたび、＜通常版＞＝COVER：MAZZEL／BACK COVER：n.SSign、＜特別版＞＝COVER：原因は自分にある。／BACK COVER：吉澤要人（原因は自分にある。）×雨宮翔（GENIC）のカバーカットが一挙公開された。

なお『S Cawaii! ME 2026 SPRING』通常版および特別版は、誌面の掲載内容、および、綴じ込み付録（PRODUCE 101 JAPAN 新世界：厚紙ピンナップ）は同じとなっている。

■【画像】MAZZEL ※＜通常版＞COVER

4月8日に2ndアルバム『Banquet』をリリース、4月25日から初の全国アリーナツアーが決定したMAZZELが、通常版の表紙に初登場。綴じ込み付録「厚紙ピンナップ」の他、誌面では『エスカワ』オリジナルの衣裳に身を包んだメンバー8名を巻頭12ページでたっぷり紹介。

メンバーも「カッコ良く撮ってくださってありがとうございます！」と喜んでいたという撮り下ろしビジュアルと、楽しいインタビューが盛りだくさん。彼らの素顔が垣間見られる。

■【画像】原因は自分にある。 ※＜特別版＞COVER

メンバー全員が俳優であり、アーティストとしても活躍する原因は自分にある。が、特別版の表紙に初登場。『エスカワ』オリジナルの衣裳に身を包み、12ページのボリュームでの掲載となっている。誌面では「メンバーに賞をあげるならどんな賞？」「各メンバーのモテモテだな～と思うエピソード」など、楽しい質問にメンバーが回答。お互いにトイカメラで撮影したり、私物の紹介コーナーも。14名にチェキが当たるプレゼント企画も実施。

■【画像】n.SSign ※＜通常版＞BACK COVER

n.SSignが3回目の登場を記念し、通常版のバックカバーに登場。今回は「最近、恋をしたのは何？」「あなたに恋をしたらどんな良いことがありますか？」「各メンバーに恋をしたらどんな良いことがありますか？」「モテモテ♡エピソードを教えて！」など、恋にまつわる質問に楽しく回答。私物紹介や、メンバーがトイカメラで撮り合いっこしたかわいい写真も盛りだくさん。9名（ソロ7名＆グループ2名）にサイン入りチェキプレゼントもあり。

■【画像】吉澤要人（原因は自分にある。）×雨宮翔（GENIC） ※＜特別版＞BACK COVER

ドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』での共演が好評な吉澤要人（原因は自分にある。）と雨宮翔（GENIC）が、特別版のバックカバーに登場。撮り下ろしビジュアルはもちろん、ドラマのキーワードにもなっている“写真”にちなんで、ふたりの思い出の写真や、トイカメラで撮り合いっこした写真など、かわいい写真満載となっている。

インタビューでは「お互いのキュンとしたシーン」「告白するとしたら、どんな告白をするタイプ？」「お互いに言われて（されて）うれしかったこと」など、気になる質問にたくさん回答。4名にサイン入りチェキプレゼントもあり。

■【画像】綴じ込み付録『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』厚紙ピンナップ

3月26日からスタートする『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の練習生＆練習生候補121名を、10ページの厚紙ピンナップで紹介。写真とデータに加え『エスカワ』オリジナルの質問も聞いている。

Q1. 「これがあれば元気になれるもの」を教えてください。

Q2. 『S Cawaii!』にちなんで、自分のかわいいところは？ 逆にカッコ良いところは？

Q3. あなたがデビューしたら、どんな良いことがありますか？

個性豊かな121名のコメントは要チェックだ。ピンナップを見ながら応援しよう。

■小林大悟×岸波志音（TAGRIGHT）

1月にプレデビューし、これからの活躍に期待が高まるTAGRIHTから、仲良しのふたり、小林大悟と岸波志音が『エスカワ』に初登場し『エスカワ』オリジナル衣装で撮り下ろし。

「お互いの秘密」「お互いに言われて（されて）うれしかったこと」などのインタビュー中も笑顔が絶えず、とても仲が良かったふたり。TAGRIHTの振り付けを務めるYUMEKIとの楽しいエピソードも。6名にサイン入りチェキプレゼントも要チェックだ。

■井内悠陽×阿久根温世（ICEx）

3月からスタートしたドラマ『コントラスト』での共演が楽しみな井内悠陽と阿久根温世（ICEx）に、撮り下ろしインタビューを実施。撮影でスタイル抜群なふたり（井内：180センチメートル、阿久根：177センチメートル）が並ぶと、スタッフから「カッコ良い…！」と感嘆の声が。インタビューでは「お互いのかわいいところ、カッコ良いところ」「お互いのキュンとしたシーン」など、たくさんの質問に回答。3名にサイン入りチェキプレゼントもあり。

■南雲奨馬×濱屋拓斗

タイのBLドラマ『The Boy Next World』の日本リメイク版『The Boy Next World ～並行世界の恋人～』で、“しょまたく”コンビがカムバック。2回目の共演というだけあって、撮影中もドラマさながらに仲が良すぎた南雲奨馬と濱屋拓斗。息の合ったふたりのインタビューを、ぜひチェックしよう。9名にサイン入りチェキプレゼントもあり。

■YUMEKI

ダンサー、コレオグラファーとして多くのアーティストと共演し、自らもあらたなジャンルに挑戦し続けているYUMEKIを撮り下ろし。「これからチャレンジしたいこと」「自分の好きなところ」「ダンサーを夢見る人へのアドバイス」など、約5,000字のロングインタビューも楽しめる。思い出の写真や大切にしている私物なども紹介。3名にサイン入りチェキプレゼントもあり。

なお、YUMEKIは『S Cawaii! ME』初登場を記念して、アクリルスタンドの発売が決定。撮り下ろしビジュアルで作成され、インフォスクエア完全受注販売となっている。申し込み締め切りは4月6日。アクリルスタンドのコンプリートセットの購入者には、撮り下ろし画像を使用したフォトカード（全1種）1枚がプレゼントされる。

■DKB

韓国のボーイズグループ、DKB（読み：ダークビー）が、『エスカワ』3回目の登場。今回もクールな雰囲気で撮り下ろし。インタビューでは「モテモテ♡エピソード」「メンバーに賞をあげるなら？」など、楽しい質問にたくさん回答。21名にサイン入りチェキプレゼントも。

さらに『S Cawaii! ME』の撮り下ろしビジュアルで作成した、DKBのアクリルスタンドの発売が決定。インフォスクエア完全受注販売で、申し込み締め切りは4月6日となっている。アクリルスタンドのコンプリートセットの購入者には、撮り下ろし画像を使用したグループショットのフォトカード（全1種）を1枚プレゼント。

撮り下ろしビジュアルで作成したDKBのブロマイドも発売。こちらはS Cawaii! pic.完全受注販売で、申し込み締め切りは4月6日となる。

■WEi

4年ぶり、2回目の『エスカワ』登場となるWEi（読み：ウィーアイ）。4年前のかわいらしい雰囲気とはガラリと変わり、ALLブラックの衣裳でクールにキメている。インタビューでは「あなたに恋をしたら、どんな良いことがありますか？」「自分がファンだったら、どのメンバーのファンになる？」「モテモテ♡エピソードを教えて！」など、たくさんの質問に回答。15名にサイン入りチェキプレゼントも。

■WHIB

韓国のボーイズグループ、WHIB（読み：フィブ）が日本の雑誌に初登場。日本の雑誌初とは思えないほど、堂々としたポージングで撮影に挑んだメンバー。「モテモテ♡エピソード」「ファンになったら、どのメンバーのファンになる？」といった質問に答える他、愛用している私物もお披露目。オーディション経験があるメンバーからは『BOYS II PLANET』や『青春スター』のエピソードも。21名にサイン入りチェキプレゼントも。

■書籍情報

2026.03.23 ON SALE

『S Cawaii! ME 2026 SPRING』

通常版カバー：MAZZEL

通常版バックカバー：n.SSign

特別版カバー：原因は自分にある。

特別版バックカバー：吉澤要人（原因は自分にある。）×雨宮翔（GENIC）

■関連リンク

『S Cawaii!』公式サイト

https://scawaiiweb.com/